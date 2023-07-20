Россия вновь ударила по Одессе и Николаеву

Анатолий Лапин.  
20.07.2023 08:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Николаев, Одесса, Россия, Украина


Прошлой ночью причерноморские регионы Украины вновь стали объектами атак ВС РФ.

Под удары попали объекты на территории Одессы и Николаева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прошлой ночью причерноморские регионы Украины вновь стали объектами атак ВС РФ. Под удары попали...

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Подтверждают прилеты и местные власти, правда, уверяя, что под удары попали гражданские объекты.

«В результате российской атаки в центре Одессы есть разрушение, начался пожар на площади 300 м2. На месте работают специалисты соответствующих служб. Известно о двух госпитализированных пострадавших. Есть также «прилет» в области», – заявил глава Одесской области Олег Кипер.

В свою очередь председатель Николаевской ОГА Виталий Ким написал в своем блоге:

«Русские ударили по центру города. Горит гараж и 3х-этажный жилой дом… Всего пострадали 18 человек, из них 9 госпитализированы, в т.ч. 5 детей, 2 человека спасены из-под завалов».

На этот раз видеосвидетельств ударов, в отличие от прошлой ночи, не так много – это неудивительно, учитывая репрессии СБУ в отношении тех, кто снимает прилеты.

Например, парня, который выложил эпическое видео удара накануне в Одессе, в тот же вечер схватили силовики и вручили ему повестку на фронт.

Как сообщает в своём блоге военный аналитик Борис Рожин, минувшей ночью под удар попала припортовая инфраструктура Одессы.

«В Одессе уже несколько прилетов. Идет работа по инфраструктуре и объектам ПВО… ПВО как обычно все сбивает, но где-то в альтернативной вселенной», – написал Рожин.

В сети также распространяются ролики, на которых запечатлен, предположительно, момент удара по украинскому комплексу ПВО, которые, как известно, ВСУ регулярно размещают в густонаселенных жилых районах.

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