24.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Экономика
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Россия восстанавливает кораблестроение в Крыму: Спущен первый МРК с «Калибрами»


В Керчи на судостроительном заводе «Залив» спустили на воду малый ракетный корабль проекта 22800 «Циклон», на вооружении у которого стоят ракетные комплексы «Калибр». Ранее подобные МРК строились на предприятии в Татарстане.

Спуск на воду первого корабля проекта, построенного в Керчи, говорит о возрождении кораблестроения на полуострове, пришедшего в упадок за годы нахождения в составе Украины, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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«На наших глазах возрождение крымского судостроения происходит сумасшедшими темпами. Все прекрасно помнят, каким был завод в 2014 году, и как сильно видны изменения на сегодняшний день», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Аксенов выразил надежду, что «с каждым новым построенным кораблем уровень и темпы работ на предприятии будут только увеличиваться».

«Благодаря строительству кораблей, работой загружаются и другие предприятия Республики Крым», – также напомнил он.


«Циклон» пополнит состав Черноморского флота. Запланировано также строительство двух аналогичных кораблей – «Амур» и «Аскольд».

Ракеты «Калибр» являются основным вооружением кораблей этого проекта, но в перспективе они могут быть оснащены российскими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин посетил керченский судостроительный завод «Залив», где принял участие в закладке первых российских вертолетоносцев, которые будут построены в Керчи.

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