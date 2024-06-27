Россия восстанавливает ПВО страны. Москву уже полностью прикрыли – полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
27.06.2024 10:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская Федерация усиленными темпами восстанавливает ПВО страны, которое было разрушено после развала СССР. Сейчас таким куполом прикрыт периметр Москвы и области, на очереди все приграничные регионы. Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«ПВО – это круги, мы с помощью полученной разведиформации, которую нам передают стратегические партнеры, видим, где эти лепестки ПВО. Это сигнал такой лепестком, как лист каштана, они видят, где держится сигнал, есть или нет. Поэтому мы между этими капельками и пролетаем с помощью прообраза искусственного интеллекта и GPS-навигации. Поэтому и залетаем на тысячу километров. Теперь они будут создавать ПВО страны, накроют все, по границам Российской Федерации будет стоять ПВО страны… Очень важно, что сейчас сделал военно-промышленный комплекс Российской Федерации – вы же про Москву помните, дроны-то на Москву уже не летят», – заявил Стариков.

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Российская Федерация усиленными темпами восстанавливает ПВО страны, которое было разрушено после развала СССР. Сейчас...

Крарасев при этом добавил, что такая система была выстроена в Московской области.


«В Подмосковье заработала система контроля воздушного пространства, состоящая из радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой. Они должны обнаруживать БПЛА. Предполагается, что в систему войдут 24 РЛС, каждая весом около 110 килограммов», – сказал политолог.

«Это получается 360 градусов. Они нашли – это сначала Москву, потому что всегда армия противоракетной обороны стояла в Москве, Московский округ противоракетной обороны. А потом они все это разделят на округа, они поставят», – отметил Стариков.

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