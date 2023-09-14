Россия восстанавливает союз с КНДР и возвращается к геополитическим рубежам СССР

Визит лидера КНДР на российский Дальний Восток стал действительно переломным, так как мы становимся свидетелями возрождения единой оборонительной системы, направленной на противодействие силам США, Японии и Южной Кореи на данном театре, что является геополитическим противовесом и ответом на активность Запада на Украине.

К такому выводу приходит международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Приезд Ким Чен Ына в Россию совпал по времени с работой VIII Восточного экономического форума (ВЭФ), но сам он посетил не Владивосток, как ранее предполагали американские СМИ, а космодром «Восточный», где и прошли переговоры с Владимиром Путиным.

Ранее в рамках ВЭФ президент РФ встретился с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и заместителем премьера Госсовета Китая Джао Гоцином и активно использовал эту международную площадку для трансляции антиколониальной и антиимпериалистической повестки, которая сейчас является фактической идеологической установкой всей внешней политики.

«В чём главное? В том, что мы никогда не были колонизаторами нигде. Наше сотрудничество строилось на равноправной основе, а те страны, которые пытаются с нами соперничать, проводили совершенно другую политику. Когда люди сопоставляют, что происходило в прежние времена, конечно, всё в пользу России складывается. В Африке никто не забудет, как западные страны перевозили людей в клетках, как они обложили африканские государства кредитами и контрибуциями», – отметил Владимир Путин.

Поэтому и переговоры с Ким Чен Ыном как раз были прямым доказательством и проявлением этого курса на демонтаж конструкции американского господства и самым ярким событием в мировой политике последних дней, так как речь идёт о восстановлении в полном объеме прежней еще советской объединённой системы безопасности на Дальнем Востоке.

И сама встреча на космодроме «Восточный» с лидером КНДР была более чем символичной, поскольку демонстрировала всем стремление сторон к сотрудничеству в этой сфере и передачу Москвой космических технологий Пхеньяну, причем не только для запуска одних лишь только спутников. Ведь очевидно, что в основе этого в первую очередь военно-техническая составляющая высокого плана.

Тем более перед этим была проведена большая подготовительная работа, венцом которой была недавняя поездка министра обороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян. И повторная встреча глав военных ведомств двух стран вместе с Мантуровым снова состоялась во Владивостоке, в тот самый момент, когда Владимир Путин и Ким Чен Ын вели переговоры за закрытыми дверями.

Западные СМИ усиленно сейчас сводят всю повестку переговоров между лидерами РФ и КНДР лишь к нескольким позициям, а именно к передаче ВС РФ снарядов и другого вооружения, необходимого в зоне СВО в обмен на экономическую, энергетическую и продовольственную помощь. Плюс к этому могут поехать на оборонительные или восстановительные работы в Донбасс десятки тысяч северокорейцев.

Но это лишь часть правды, которая не даёт реального представления о настоящих сдвигах в отношениях двух стран. Да, действительно может идти речь о поставках артиллерийских стволов, которые быстро изнашиваются при высоких темпах стрельбы в зоне боёв, о боеприпасах и патронах, значительные запасы которых необходимы для ведения, в том числе, наступательных действий. И работающий в полную силу ВПК КНДР мог бы в этом очень серьезно помочь ВС РФ.

Но сейчас северокорейских военных интересует помимо такого обмена и космоса еще и гиперзвук, так как Россия опередила в этом направлении США на много лет, новейшие системы ПВО и ракетные технологии, причем не только оперативно-тактического, но и стратегического характера. То есть более совершенные носители могли бы доставлять боеголовки армии КНДР в любую часть США и стран сателлитов.

Другим важным моментом встречи лидеров КНДР и России, и это самое главное, стало восстановление контуров безопасности. Ведь размещение в Северной Корее самых совершенных российских видов противовоздушной обороны – это еще и система обнаружения на дальних подступах запуска ракет, направленных, в том числе и против РФ.

Подобное еще и снижает риски взаимных ядерных ударов, так как позволит Пхеньяну чётко определять являются ли те или иные запуски со стороны американцев и их союзников настоящей угрозой или нет.

Практически – это означает возвращение к ситуации до момента разрушения СССР, так как снова выводит Россию к прежним геополитическим рубежам на Корейском полуострове, создавая дополнительную опасность быстро перевооружающейся Японии и Южнокорейской Республике, которые являются одновременно и марионетками, и удобными плацдармами для США на Дальнем Востоке.

При этом нельзя недооценивать саму Северную Корею, которая прошла через большие испытания после 1991 года, лишившись советского ядерного зонтика, и вынуждена была практически с нуля создавать свою собственную программу атомного оружия и строительства баллистических ракет.

Прежний руководитель Ким Чен Ир не позволил американцам захватить запасы урановых руд страны, когда такая опасность возникла в начале нулевых из-за лживых обещаний Вашингтона помочь с продовольствием и энергетическими технологиями в обмен на полное разоружение.

Сейчас это полностью самодостаточная страна, нечувствительная к внешним санкциям и эмбарго. Плюс, имея одну из сильнейших армий по численности и боеспособности, КНДР является весомым игроком в регионе, способным смешать все карты и планы англосаксов, да еще и значительно увеличивает своим присутствием общий совместный военно-политический потенциал России и КНР на данном театре.

При военно-технологической поддержке России наверняка произойдёт и перевооружение ВВС КНДР и будут наращены ВМС, да и разные подразделения, способные к отражению любых происков противников, а также к ведению длительных боевых действий, имея надёжный тыл и поддержку.

Плюс Москва сейчас данным шагом открыто отказывается от прежних установок ООН, когда там было абсолютное засилье англосакского влияния, что ведёт сейчас к фактическому снятию в одностороннем порядке всех санкций, наложенных на КНДР в 2006 – 2008-х годах. По сути это означает и закрытие позорных страниц ельцинского наследия во внешней политике, когда шло заигрывание с Вашингтоном.

Речь идёт о резолюции Совбеза ООН № 1718, запрещавшей экспорт в КНДР оружия, материалов для изготовления ядерного оружия, и резолюции № 1874, которая подтверждала все предыдущие санкции в отношении КНДР и призывала все государства ограничить торговые и экономические сношения с Пхеньяном.

На этот счёт было много истеричных от страха сообщений в европейской и американской прессе, но что вообще хотел Запад? Он фактически реализовал то, чего добивался – сам подтолкнул к объединению Россию и Китай, а передачей из Южной Кореи снарядов и танков Украине и Польше привёл к восстановлению единой системы безопасности с КНДР. И это закономерная реакция Москвы.

Как мы помним, на последнем саммите НАТО была принята установка, провозглашающая, что теперь зоной интересов альянса является не только Европа и Атлантика, но и Центральная Азия, а также Дальний Восток, Тихий и Индийский океаны, да и весь мир. Появление военных блоков под эгидой Вашингтона – АУКУС (Австралия, Великобритания и США) и КВАД (Индия, Япония, США и Австралия) – это вызов уже не только для Китая, но и для России, являющейся в планах Пентагона главным объектом предстоящей агрессии.

Воссозданный же военно-политический союз с КНДР сейчас ведет к укреплению восточного фланга России, а для северокорейского народа открывает ворота для интеграции в новый экономический блок, разрывая путы многолетней изоляции.

И теперь у Кремля появляется эффективный рычаг воздействия на Белый дом, так как прокси и гибридные войны и диверсии могут быть использованы уже непосредственно против американских баз и военнослужащих как на Корейском полуострове, так и во всём Тихоокеанском регионе, при том, что российские силы в этом напрямую задействованы не будут.

То есть создаётся зеркальная ситуация с Украиной, которая аналогичным образом используется США в войне против России.