Россия восстанавливает союз с КНДР и возвращается к геополитическим рубежам СССР

Айнур Курманов.  
14.09.2023 10:20
  (Мск) , Москва
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Авторская колонка, Дзен, КНДР, Политика, Россия


Визит лидера КНДР на российский Дальний Восток стал действительно переломным, так как мы становимся свидетелями возрождения единой оборонительной системы, направленной на противодействие силам США, Японии и Южной Кореи на данном театре, что является геополитическим противовесом и ответом на активность Запада на Украине.

К такому выводу приходит международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

Визит лидера КНДР на российский Дальний Восток стал действительно переломным, так как мы становимся...

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Приезд Ким Чен Ына в Россию совпал по времени с работой VIII Восточного экономического форума (ВЭФ), но сам он посетил не Владивосток, как ранее предполагали американские СМИ, а космодром «Восточный», где и прошли переговоры с Владимиром Путиным.

Ранее в рамках ВЭФ президент РФ встретился с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и заместителем премьера Госсовета Китая Джао Гоцином и активно использовал эту международную площадку для трансляции антиколониальной и антиимпериалистической повестки, которая сейчас является фактической идеологической установкой всей внешней политики.

«В чём главное? В том, что мы никогда не были колонизаторами нигде. Наше сотрудничество строилось на равноправной основе, а те страны, которые пытаются с нами соперничать, проводили совершенно другую политику. Когда люди сопоставляют, что происходило в прежние времена, конечно, всё в пользу России складывается. В Африке никто не забудет, как западные страны перевозили людей в клетках, как они обложили африканские государства кредитами и контрибуциями», – отметил Владимир Путин.

Поэтому и переговоры с Ким Чен Ыном как раз были прямым доказательством и проявлением этого курса на демонтаж конструкции американского господства и самым ярким событием в мировой политике последних дней, так как речь идёт о восстановлении в полном объеме прежней еще советской объединённой системы безопасности на Дальнем Востоке.

И сама встреча на космодроме «Восточный» с лидером КНДР была более чем символичной, поскольку демонстрировала всем стремление сторон к сотрудничеству в этой сфере и передачу Москвой космических технологий Пхеньяну, причем не только для запуска одних лишь только спутников. Ведь очевидно, что в основе этого в первую очередь военно-техническая составляющая высокого плана.

Тем более перед этим была проведена большая подготовительная работа, венцом которой была недавняя поездка министра обороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян. И повторная встреча глав военных ведомств двух стран вместе с Мантуровым снова состоялась во Владивостоке, в тот самый момент, когда Владимир Путин и Ким Чен Ын вели переговоры за закрытыми дверями.

Западные СМИ усиленно сейчас сводят всю повестку переговоров между лидерами РФ и КНДР лишь к нескольким позициям, а именно к передаче ВС РФ снарядов и другого вооружения, необходимого в зоне СВО в обмен на экономическую, энергетическую и продовольственную помощь. Плюс к этому могут поехать на оборонительные или восстановительные работы в Донбасс десятки тысяч северокорейцев.

Но это лишь часть правды, которая не даёт реального представления о настоящих сдвигах в отношениях двух стран. Да, действительно может идти речь о поставках артиллерийских стволов, которые быстро изнашиваются при высоких темпах стрельбы в зоне боёв, о боеприпасах и патронах, значительные запасы которых необходимы для ведения, в том числе, наступательных действий. И работающий в полную силу ВПК КНДР мог бы в этом очень серьезно помочь ВС РФ.

Но сейчас северокорейских военных интересует помимо такого обмена и космоса еще и гиперзвук, так как Россия опередила в этом направлении США на много лет, новейшие системы ПВО и ракетные технологии, причем не только оперативно-тактического, но и стратегического характера. То есть более совершенные носители могли бы доставлять боеголовки армии КНДР в любую часть США и стран сателлитов.

Другим важным моментом встречи лидеров КНДР и России, и это самое главное, стало восстановление контуров безопасности. Ведь размещение в Северной Корее самых совершенных российских видов противовоздушной обороны – это еще и система обнаружения на дальних подступах запуска ракет, направленных, в том числе и против РФ.

Подобное еще и снижает риски взаимных ядерных ударов, так как позволит Пхеньяну чётко определять являются ли те или иные запуски со стороны американцев и их союзников настоящей угрозой или нет.

Практически – это означает возвращение к ситуации до момента разрушения СССР, так как снова выводит Россию к прежним геополитическим рубежам на Корейском полуострове, создавая дополнительную опасность быстро перевооружающейся Японии и Южнокорейской Республике, которые являются одновременно и марионетками, и удобными плацдармами для США на Дальнем Востоке.

При этом нельзя недооценивать саму Северную Корею, которая прошла через большие испытания после 1991 года, лишившись советского ядерного зонтика, и вынуждена была практически с нуля создавать свою собственную программу атомного оружия и строительства баллистических ракет.

Прежний руководитель Ким Чен Ир не позволил американцам захватить запасы урановых руд страны, когда такая опасность возникла в начале нулевых из-за лживых обещаний Вашингтона помочь с продовольствием и энергетическими технологиями в обмен на полное разоружение.

Сейчас это полностью самодостаточная страна, нечувствительная к внешним санкциям и эмбарго. Плюс, имея одну из сильнейших армий по численности и боеспособности, КНДР является весомым игроком в регионе, способным смешать все карты и планы англосаксов, да еще и значительно увеличивает своим присутствием общий совместный военно-политический потенциал России и КНР на данном театре.

При военно-технологической поддержке России наверняка произойдёт и перевооружение ВВС КНДР и будут наращены ВМС, да и разные подразделения, способные к отражению любых происков противников, а также к ведению длительных боевых действий, имея надёжный тыл и поддержку.

Плюс Москва сейчас данным шагом открыто отказывается от прежних установок ООН, когда там было абсолютное засилье англосакского влияния, что ведёт сейчас к фактическому снятию в одностороннем порядке всех санкций, наложенных на КНДР в 2006 – 2008-х годах. По сути это означает и закрытие позорных страниц ельцинского наследия во внешней политике, когда шло заигрывание с Вашингтоном.

Речь идёт о резолюции Совбеза ООН № 1718, запрещавшей экспорт в КНДР оружия, материалов для изготовления ядерного оружия, и резолюции № 1874, которая подтверждала все предыдущие санкции в отношении КНДР и призывала все государства ограничить торговые и экономические сношения с Пхеньяном.

На этот счёт было много истеричных от страха сообщений в европейской и американской прессе, но что вообще хотел Запад? Он фактически реализовал то, чего добивался – сам подтолкнул к объединению Россию и Китай, а передачей из Южной Кореи снарядов и танков Украине и Польше привёл к восстановлению единой системы безопасности с КНДР. И это закономерная реакция Москвы.

Как мы помним, на последнем саммите НАТО была принята установка, провозглашающая, что теперь зоной интересов альянса является не только Европа и Атлантика, но и Центральная Азия, а также Дальний Восток, Тихий и Индийский океаны, да и весь мир. Появление военных блоков под эгидой Вашингтона – АУКУС (Австралия, Великобритания и США) и КВАД (Индия, Япония, США и Австралия) – это вызов уже не только для Китая, но и для России, являющейся в планах Пентагона главным объектом предстоящей агрессии.

Воссозданный же военно-политический союз с КНДР сейчас ведет к укреплению восточного фланга России, а для северокорейского народа открывает ворота для интеграции в новый экономический блок, разрывая путы многолетней изоляции.

И теперь у Кремля появляется эффективный рычаг воздействия на Белый дом, так как прокси и гибридные войны и диверсии могут быть использованы уже непосредственно против американских баз и военнослужащих как на Корейском полуострове, так и во всём Тихоокеанском регионе, при том, что российские силы в этом напрямую задействованы не будут.

То есть создаётся зеркальная ситуация с Украиной, которая аналогичным образом используется США в войне против России.

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