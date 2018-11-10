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10.11.2018, Севастополь,   Галина Шершнева
 
Крым, Россия, Севастополь
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Россия восстанавливает завод, угробленный Порошенко

На «Севастопольском морском заводе», который в украинские времена принадлежал Петру Порошенко и, по слухам, готовился к сносу и застройке элитным жильем, впервые за долгие годы начат масштабный проект – заложен тяжёлый плавучий кран «Григорий Просянкин» грузоподъёмностью 700 тонн. Заказчик – «Севмаш» – должен получить его в декабре 2020 года.

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После воссоединения Крыма с Россией перед «Севморзаводом» поставлена задача возобновления строительства тяжёлых плавучих кранов. Предприятие успешно осуществило создание систем для доставки пятитонных арок при возведении Крымского моста.

В ближайшее время на «Севморзаводе» запланирован набор более 100 сотрудников: производственных рабочих и инженеров для выполнения нового заказа, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе» основан в 1783 году. Вплоть до 90-х годов прошлого столетия являлся одним из крупнейших предприятий города.

С 1952 года на предприятии было произведено более 70 плавкранов грузоподъемностью от 50 до 1600 тонн. Многие из них эксплуатируются до сих пор.  Некоторые плавкраны были именными – «Черноморец», «Богатырь», «Севастополец», «Слава Севастополя».

 

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