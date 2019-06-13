Россия восстановила Крым как «непотопляемый авианосец»

13.06.2019, Киев, Максим Карпенко

За последние пять лет Россия полностью восстановила боевой потенциал Черноморского флота и снова превратила Крым в «непотопляемый авианосец».

Об этом в эфире телеканала ATR заявил экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В конце времен существования СССР Крым часто называли «непотопляемый авианосец». Это значит, что на компактной территории размещается очень мощные силы и средства ПВО, ракетного нападения.

На сегодняшний день Российская Федерация полностью восстановила потенциал Крымского полуострова времен Советского Союза. Это наращивание боевых возможностей российских формирований и фактически на сегодняшний день с территории Крыма Российская Федерация имеет возможность контролировать весь Черноморский регион, а также иметь влияние на те страны, которые выходят на побережье Черного моря.

То есть, на сегодняшний день Российская Федерация имеет возможность на равных противостоять как Турции, так и другим странам, которые входят в НАТО и имеют выход в Черное море», – заявил Селезнев.