Россия воюет на свои, а Украине – кранты без западной помощи, — Арестович

Украина и Россия изначально находились в разных позициях, потому что РФ воюет на свои средства, а Украина не протянет без западной помощи.

Об этом в беседе с иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович (признан экстремистом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

