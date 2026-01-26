Россия воюет на свои, а Украине – кранты без западной помощи, — Арестович

Анатолий Лапин.  
26.01.2026 10:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 712
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина и Россия изначально находились в разных позициях, потому что РФ воюет на свои средства, а Украина не протянет без западной помощи.

Об этом в беседе с иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович (признан экстремистом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и Россия изначально находились в разных позициях, потому что РФ воюет на свои...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«России помогают и Украине помогают, объёмы этой помощи и направленность абсолютно разная. Украину используют союзники как прокси-силу – с одной стороны, с другой – как демократическую витрину, типа не дали разбить витрину до конца коварным диктаторам.

А у России идёт практическая помощь, потому что Россия самодостаточна, воюет сама, у неё хватает денег, хватает ресурсов, хватает живой силы.

Им помогают эпизодически в критических ситуациях. Когда у России не было свободных резервов в Курской области, туда приехали корейцы.

Помогают закупкой природных ресурсов в России, через обмен технологиями, как с Ираном и прочее…  И корейские ракеты были, и «Шахеды» иранские были, пока Россия не начала «Герани» клепать. А, с другой стороны, понятно, что Украина без западной помощи военной вообще не протянет», – заявил Арестович.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить