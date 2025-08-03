Вместо подготовки профессиональных военных Украина заваливает фронт необученными бусифицированными, обещая выплатить сумасшедшие деньги в случае гибели.

Об этом на канале «Politeka» заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот мы платим огромные сумасшедшие деньги в случае погибели. А почему мы не платим деньги в случае подписания контракта? Извините, я приведу в пример рашку, извините за это, но они платят при подписании контракта. И у них люди идут, потому что они понимают, что они вот сейчас на старте получают деньги. Почему мы этого не делаем?

Когда мы поймём, что человек нам стоит 15 миллионов, а не 10 копеек? 15 миллионов – это сумасшедшие деньги. А в масштабах потерь и в масштабах государства – это огромнейшие, сумасшедшие деньги. Почему мы это не считаем? Почему мы не подходим к этому вопросу не количеством, а качеством?», – рассуждала Скороход.