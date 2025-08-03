Россия воюет профессиональной армией, а мы заваливаем фронт непригодным «мясом» – депутат Рады
Вместо подготовки профессиональных военных Украина заваливает фронт необученными бусифицированными, обещая выплатить сумасшедшие деньги в случае гибели.
Об этом на канале «Politeka» заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вот мы платим огромные сумасшедшие деньги в случае погибели. А почему мы не платим деньги в случае подписания контракта? Извините, я приведу в пример рашку, извините за это, но они платят при подписании контракта. И у них люди идут, потому что они понимают, что они вот сейчас на старте получают деньги. Почему мы этого не делаем?
Когда мы поймём, что человек нам стоит 15 миллионов, а не 10 копеек? 15 миллионов – это сумасшедшие деньги. А в масштабах потерь и в масштабах государства – это огромнейшие, сумасшедшие деньги. Почему мы это не считаем? Почему мы не подходим к этому вопросу не количеством, а качеством?», – рассуждала Скороход.
«Ведь 15 миллионов за человека, который до двух недель побыл на фронте? Ну, ребят, вы серьёзно? Почему не подготовить качественного бойца, не выплатить ему за подписание контракта, который будет вам бойцом на долгие годы? Почему не меняют вот эту концепцию от количества к качеству?
Ну пацаны, поговорите с ТЦК-шниками, поговорите с командирами. Когда им привозят и 10 человек, они могут отобрать в лучшем случае одного. Зачем вы их гребёте? Мне непонятно. Ну мне непонятно. И здесь, к сожалению, я действительно вынуждена приводить в пример РФ. Они платят при контракте. У них, они не гребут всех подряд, у них отбор есть», – жаловалась укро-депутат.
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