Украина пользуется «безопасной гаванью», которой для нее являются страны НАТО, где производится ремонт подбитой техники, обучение солдат ВСУ, планирование операций и накопление ресурсов.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Даниеля Гаппона заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что люди понимают, что происходит в НАТО. Например, если танк «Леопард» выходит из строя, он вывозится в Польшу и отправляется, вероятно, в Литву, где находится предприятие по переоборудованию леопардов. Где они ремонтируют танк «Леопард», чтобы вернуть его в строй. В обычной войне это место было бы разбомблено, его больше не существовало бы, потому что это – участник конфликта», – сказал эксперт.

«В Польше есть разведывательные центры, где аналитики собираются вместе, или в Рамштайне они делают то же самое. Логистика поступает в Германию, на польские склады. В военное время этого не могло бы существовать, Россия нанесла бы по этому месту удар. Украина получает от того огромную выгоду, но при этом вся Европа становится этой «безопасной гаванью», где их логистика, где они могут тренироваться, строить вооружения, где могут создаваться запасы и весь этот материал, а затем отправляться на Украину.

Но Россия не может напасть на это, так что идея состоит в том, чтобы сказать: «Это хорошая идея – позволить Украине атаковать Керченский мост». Нет, это плохая идея – позволить Украине атаковать Керченский мост, потому что то, что вы поощряете, – это война. А война означает, что Россия будет атаковать все эти объекты НАТО, и тогда у нас будет еще большая проблема. Так что я не думаю, что люди понимают, насколько сильно связаны руки у России в этой войне. Потому что она не может делать то, что обычно делала бы, чтобы нарушить поток логистики, поступающей из НАТО, из этой безопасной гавани в Украину», – заявил Риттер.