Россия воюет за свое существование, Украина сама легла под каток – Шахназаров

На Украине Россия воюет за свое существование.

Об этом режиссер Карен Шахназаров заявил в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи», передает корреспондент «Политнавигатора».

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«На мой взгляд, Россия сегодня отстаивает свое существование. Тут даже не вопрос прав русских на Донбассе. Внутренний смысл происходящего, на мой взгляд, в том, что если Россия проиграет эту борьбу, она исчезнет. Она распадется, и это приведет к ужасающим последствиям, потому что распад такой гигантской страны приведет к гражданской войне с катастрофическими последствиями, учитывая наличие вооружений. Мой взгляд такой», – сказал Шахназаров.

В этом контексте режиссер не видит трагедии в нарушении прав украинцев.

«Да, в определенной мере нарушаем, и что? Это не есть что-то такое экстраординарное. Нация, которая сражается за свое существование, имеет право это делать любыми доступными методами. Это вынужденная ситуация в моем понимании, хотя она конечно… То, что мы начали операцию, с точки зрения информационной – не очень выгодно.

Но я доверяю президенту. Он сказал, что другого выхода не было. Но это по большому счету не имеет никакого значения. Схватка была неизбежна, и она должна была состояться. То, что она началась так… Ну она началась так», – заключил Шахназаров.