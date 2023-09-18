Россия воюет за свое существование, Украина сама легла под каток – Шахназаров

Елена Острякова .  
18.09.2023 18:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине Россия воюет за свое существование.

Об этом режиссер Карен Шахназаров заявил в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи», передает корреспондент «Политнавигатора».

На Украине Россия воюет за свое существование. Об этом режиссер Карен Шахназаров заявил в...

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«На мой взгляд, Россия сегодня отстаивает свое существование. Тут даже не вопрос прав русских на Донбассе. Внутренний смысл происходящего, на мой взгляд, в том, что если Россия проиграет эту борьбу, она исчезнет. Она распадется, и это приведет к ужасающим последствиям, потому что распад такой гигантской страны приведет к гражданской войне с катастрофическими последствиями, учитывая наличие вооружений. Мой взгляд такой», – сказал Шахназаров.

В этом контексте режиссер не видит трагедии в нарушении прав украинцев.

«Да, в определенной мере нарушаем, и что? Это не есть что-то такое экстраординарное. Нация, которая сражается за свое существование, имеет право это делать любыми доступными методами. Это вынужденная ситуация в моем понимании, хотя она конечно… То, что мы начали операцию, с точки зрения информационной – не очень выгодно.

Но я доверяю президенту. Он сказал, что другого выхода не было. Но это по большому счету не имеет никакого значения. Схватка была неизбежна, и она должна была состояться. То, что она началась так… Ну она началась так», – заключил Шахназаров.

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