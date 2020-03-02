02.03.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Криминал, Крым, Россия, Украина
Просмотров:

Россия возбудила уголовное дело против фейковой украинской «прокуратуры» и «полиции АРК»


Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против сотрудников фейковых «прокуратуры АРК» и «полиции АРК», которые занимаются выгораживанием организаторов беспорядков у стен парламента Крыма 26 февраля 2014 года, когда в ходе столкновений с проукраинскими боевиками погибло два местных жителя.

Речь идет о расследовании дела против замглавы запрещенного в РФ Меджлиса Ахтема Чийгоза, которого осудили на восемь лет как организатора беспорядков, однако затем освободили по обмену и передали Киеву при посредничестве Турции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На Украине посчитали преследование Чийгоза незаконным и возбудили дела в отношении крымских правоохранителей. Российский Следственный комитет, в свою очередь, посчитал незаконными решения украинских силовиков.

«Действия украинских правоохранительных органов противоречат не только закону, но и здравому смыслу, а наименование подразделений с привязкой к субъекту Российский Федерации носит лишь провокационный характер.

По данному факту в Следственном комитете Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по части 2 статьи 299 УК РФ – незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности», – заявили в Следкоме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть