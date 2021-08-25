Россия возбудила уголовное дело за перекрытие воды в Крым. Что это меняет?

25.08.2021 15:23 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 358 УК РФ (экоцид) из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.

В официальном сообщении говорится, что преступление совершено «неустановленными лицами, выступающими против воссоединения Крыма с Россией», хотя известно, что главным инициатором перекрытия канала является бывший крымчанин Андрей Сенченко, после переворота в Киеве получивший квоту во власти как представитель партии Юлии Тимошенко, о чем он ранее заявлял сам. Интересно, что некоторые родственники и бизнес-партнеры Сенченко до сих пор имеют активы в Крыму.

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«Отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира. За последние шесть лет соленость Сиваша выросла в три раза. Популяции практически всех рассматриваемых видов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сократились, часть из них можно считать исчезнувшими. Водно-болотные угодья международного значения «Центральный Сиваш» и «Восточный Сиваш» теряют свое природоохранное значение. Перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей», – говорится в сообщении Следкома.

Крымский политолог Андрей Никифоров в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркнул, что на полуострове хорошо знают, кто стоит за блокадой – это беглый экс-вице-премьер республики Андрей Сенченко, который в 2014-м году был врио замглавы администрации президента Украины.

«По этому делу собраны неплохие материалы. Именно крымская сторона долгое время инициировала подобного рода процесс. У нас есть конкретные факты, конкретные имена. В комментарии Следственного комитета говорится, что «неустановленные лица» перекрыли Северо-Крымский канал – мы поможем установить эти лица, причем, в сжатые сроки. Поэтому это не какой-то ангажированный европейский суд, который будет нос воротить и на белое говорить черное, а на черное – белое, здесь, я думаю, мы получим эффективный приговор, полученный из фактов.

Другое дело – когда он вступит в действие, а точнее, когда понесут наказание виновники экоцида. Это вопрос достаточно дискуссионный, но нам остается только верить в торжество справедливости и делать для этого каждому на своем месте все, что мы в состоянии. Тогда мы увидим крымофобов там, где им и положено быть – за решеткой», – заявил Никифоров.

Его коллега Виктор Харабуга посчитал, что крымская собственность Сенченко и других инициаторов блокады теперь находится под угрозой: «Решение суда может быть направлено и против их собственности, которая находится в Крыму, и против них персонально».

«Перекрытием канала нарушаются права крымчан. В каком бы статусе эта территория ни была, и как бы его не считали стороны, в любом случае, они не имеют права, в соответствии с международными соглашениями, перекрывать поставку воды. Особенно, когда наступает засуха», – поясняет эксперт.

Возобновления поставок со стороны Украины ожидать не стоит, уверен аналитик.

«Но воду все равно никто не подаст – это очевидно. Это политика, выработанная совместно с США, как это было и с торговой блокадой, энергетической блокадой Крыма, которые провалились по большому счету», – сказал Харабуга.