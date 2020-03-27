Россия возьмёт голыми руками побитую коронавирусом Украину – киевский эксперт

27.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

На фоне мирового кризиса крупные игроки вроде России смогут безнаказанно проводить политику региональных экспансий в отношении более слабых соседей.

Об этом в эфире YouTube-канала «UKRLIFE» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возникновение региональных конфликтов или то, что сильные будут подминать под себя слабых, вполне вероятно. И, конечно, такая ситуация Россия-Украина – мы сегодня наедине оказались с Россией, никто нам сейчас не поможет.

Нам необходимо думать, как выходить из этой ситуации, как формировать такую переговорную позицию, которая бы сохранила наши интересы и не спровоцировала бы сильного соседа на более жёсткие действия, причём за которые он абсолютно не понесёт никакой серьёзной ответственности в условиях мирового кризиса. Руки сильных игроков развязаны, они могут делать что угодно, по большому счёту, не на сто процентов, но процентов на семьдесят.

Более того, экономический кризис, который сегодня начинается, он серьёзно опускает уровень жизни во всех странах. В странах, которые были побогаче, сильнее, то есть, падение доходов американцев будет сильнее падения доходов китайца и россиянина.

И это всё провоцирует эти государства на эффективные внешние действия. На формирование дополнительного страха, дополнительного элемента отвлечения, коими всегда являлись региональные войны, гибридные противостояния, формирование образа врага», – заявил эксперт.

«Эти риски огромные, но я думаю, что к столкновениям между ключевыми центрами военной силы в мире пока что достаточно далеко. В силу бессмысленности этого противостояния и в силу того, что никто в этом противостоянии победить не сможет.

Подминание периферий – да, вполне вероятный сценарий. Борьба, например, за Европу или за Ближний Восток – вполне вероятный сценарий», – добавил Бортник.