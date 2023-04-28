Россия возобновила массированную «калибровку» Украины
Минувшей ночью, после длительного перерыва, российские войска нанесли очередной удар по объектам на территории Украины.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», атака была нанесена крылатыми ракетами и беспилотниками.
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своём Телеграм-канале сообщил, что ВС РФ выпустили 23 крылатых ракеты, подавляющее большинство из которых якобы были перехвачены.
«Около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня», – написал Залужный.
Взрывы звучали в Киевской области, Днепропетровске и Умани.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко похвастался, что украинская ПВО сбила все цели.
«По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме ракет, были сбиты еще 2 БПЛА (тип дронов устанавливается). Предварительно, в результате падения обломков, в Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксирован», – утверждает Попко.
При этом в местных пабликах говорится о том, что в Украинке Киевской области обломками ракеты поврежден жилой дом, ранения получили двое местных жителей.
В Умани Черкасской области в результате попадания ракеты в девятиэтажку обрушилась часть дома, известно о троих погибших и десятке пострадавших.
Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак в своем блоге заявил о разрушении частного дома и нескольких жертвах.
Поражение гражданских объектов, уверен блогер и волонтер Александр Талипов, стало результатом неумелой работы украинской ПВО, которая уже не в первый раз приводит к жертвам среди мирного населения.
Еще недавно на слуху был случай с попаданием украинской ракеты в жилой дом в Днепропетровске зимой этого года. Эот факт подтвердил тогдашний советник офиса президента Украины Алексей Арестович, за что попал в опалу и вскоре лишился должности.
Военный корреспондент Андрей Руденко сообщает, что в результате сегодняшней ночной атаки в Днепропетровске были уничтожены две нефтебазы, использовавшиеся для нужд ВСУ. О том, какие еще объекты были поражены, информации пока нет. Как известно, киевский режим под угрозой уголовной расправы запрещает фиксировать какие-либо результаты прилетов.
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