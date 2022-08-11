Россия возобновила прокачку нефти через Украину

11.08.2022  11:31 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Венгрия, Дзен, Нефть, Словакия, Труба, Украина, Экономика, Энергетика
Новости Украины

Прокачка российской нефти по нефтепроводу «Дружба» транзитом через Украину возобновилась. Словакия, по словам министра экономики страны Ричарда Сулика, уже получает энергоноситель, Венгрия же, согласно распространенному заявлению компании MOL, начнет получать нефть сегодня, в четверг 11 августа.

«Нефть уже находится на территории Словакии», – написал Сулик в Facebook без дополнительных подробностей.

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Прокачка российской нефти по нефтепроводу «Дружба» транзитом через Украину возобновилась. Словакия, по словам министра...

В комментарии венгерской нефтекомпании MOL отмечается, что нефть также будет поступать в Венгрию в четверг, пишет Portfolio.hu.


Согласно сообщению, сырая нефть уже снова поступает в Словакию по трубопроводу «Дружба», а в Венгрию «ожидается, что поставки будут возобновлены сегодня».

Российская компания «Транснефть», осуществляющая поставки, 9 августа сообщила, что прокачка была остановлена ​​из-за неуплаты транзита. По данным российской компании, «Укртранснафта» вернула платеж в «Газпромбанк», сославшись на седьмой вступивший в силу пакет санкций ЕС.

MOL и Slovnaft инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами возможности оплаты транзитного сбора со стороны компаний, чтобы возобновить поставки нефти.

10 августа стало известно, что венгерская и словацкая нефтяные компании MOL и Slovnaft оплатили транзит российской нефти через Украину.

«Украинская транспортная компания положительно отреагировала на предложение Slovnaft и MOL уплатить транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода  «Дружба». Slovnaft уже произвела оплату на счет компании и ожидает, что на основании этого поставки нефти возобновится в ближайшие дни. С этим решением согласилась и российская сторона», – говорится в заявлении словацкой компании.

Венгерская MOL также договорилась с украинской и российской сторонами о возобновлении работы трубопровода «Дружба» и перечислила плату за транзит за пользование украинским участком трубопровода, пишет Telex.

«Взяв на себя платежные обязательства, MOL обеспечил быстрое решение проблемы: согласно обещаниям украинцев, в течение нескольких дней может возобновиться поставка сырой нефти, которая была прекращена несколько дней назад из-за технических препятствий со стороны банка», – говорится в сообщении.

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