Россия возобновила работу по «Лондонскому списку» беглых бизнесменов

16.07.2021, Москва, Елена Острякова

Возобновлена работа с «лондонским списком» – перечнем российских бизнесменов, которые находятся за рубежом из-за заведенных в отношении них на Родине уголовных дел.

Об этом в эфире телеканал RTVY заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас была длительная встреча с генеральным прокурором буквально вчера. Мы уже выпустили специальное заявление о том, что работа возобновлена. Мы опять принимаем обращения от тех, кто находится за границей и хочет вернуться. При этом они будут иметь гарантии о том, что они не будут арестованы», – сказал Титов.

По его словам 12 человек уже въехало в Россию. Всего подано 100 заявлений на участие в «лондонском списке».

«Не все проходят наш фильтр, потому что мы работаем только с теми, кого мы считаем правыми: она обвиняются в том, чего он не совершали. Мы помогаем только им. Это 37 человек. Им даны гарантии того, что будет возобновлено их дело. Весь смысл «лондонского списка» – какой смысл их арестовывать, если они и так возвращаются в Россию? Они готовы доказывать свою правоту при условии того, что к ним не будет применена мера пресечения в виде ареста. Они готовы к тому, что по их делу будет и следствие, и суд. Они хотят жить в России и вести бизнес (за границей не очень разовьешься). Они считают, что им несправедливо предъявлено обвинение, и хотят доказать свою правоту» – сказал Титов.

Ранее он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что работа по «лондонскому списку» прекращена из-за позиции Генпрокуратуры.