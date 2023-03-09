Россия возобновила удары по Украине. Снова начались отключения света

Анатолий Лапин.  
09.03.2023 08:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Сегодня утром российская армия впервые за долгий перерыв возобновила ракетные удары по территории Украины.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», поражены были объекты критической инфраструктуры.

Сегодня утром российская армия впервые за долгий перерыв возобновила ракетные удары по территории Украины....

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Оперштаб ВСУ сообщает, что взрывы прозвучали также в Одессе, Днепропетровске, Харькове, Николаевской, Житомирской, Винницкой, Львовской, Запорожской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Полтавской, Хмельницкой, Волынской, Черниговской, Кировоградской и Сумской областях.

«В ночь на 9 марта российские войска произвели массированный обстрел территории Украины с помощью ракет и дронов», – сообщают в ВСУ.

Сообщается об отключениях света в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе в результате атаки.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем блоге подтвердил удары по Голосеевскому и Святошинскому районам.

В соцсетях публикуют кадры удара по ТЭЦ-5 в украинской столице. О поражении объекта энергетической инфраструктуры сообщил и секретарь Одесского облсовета Сергей Братчук.

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