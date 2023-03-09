Россия возобновила удары по Украине. Снова начались отключения света

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Сегодня утром российская армия впервые за долгий перерыв возобновила ракетные удары по территории Украины.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», поражены были объекты критической инфраструктуры.

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Оперштаб ВСУ сообщает, что взрывы прозвучали также в Одессе, Днепропетровске, Харькове, Николаевской, Житомирской, Винницкой, Львовской, Запорожской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Полтавской, Хмельницкой, Волынской, Черниговской, Кировоградской и Сумской областях.

«В ночь на 9 марта российские войска произвели массированный обстрел территории Украины с помощью ракет и дронов», – сообщают в ВСУ.

Сообщается об отключениях света в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе в результате атаки.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем блоге подтвердил удары по Голосеевскому и Святошинскому районам.

В соцсетях публикуют кадры удара по ТЭЦ-5 в украинской столице. О поражении объекта энергетической инфраструктуры сообщил и секретарь Одесского облсовета Сергей Братчук.