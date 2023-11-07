Россия возрождается как военная империя – Артамонов

Выход России из предыдущей концепции западноевропейской цивилизации происходит через военный конфликт на Украине, в котором Россия восстанавливает себя, как военную империю.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил бывший военный разведчик, военный и политический эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В советское время, не более чем на периферии, где-нибудь в Северной Африке, Латинской Америке мы позволяли себе «пощипать пёрышки» этому мировому капиталу. Что происходит сейчас? Кони мирового апокалипсиса скачут по планете. Вопрос: что такое апокалипсис. Сергей Викторович Лавров менее месяца назад заявил о перерисовывании границ на Ближнем Востоке. В то же самое время весной текущего года Владимир Путин и Сергей Лавров анонсировали новую концепцию внешней политики России. При этом наша национальная пресса предпочла не заметить фразу, которую я не устаю повторять, что русский народ имеет ответственность за геополитический баланс на планете Земля. Это говорит как раз о той самой роли великой державы, которую я пытаюсь объяснить», – отметил он.

«А что из этого следует? Из этого следует совсем другая армия, другая политика и другие границы. Это то, что политолог Александр Казаков, и я вслед за ним, называем империя. Я развиваю мысль, и считаю, что это военная империя. Потому что Россия всегда жила как военная империя, и не надо её обвинять в империализме – это совершенно другое понятие», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, при большевиках военная империя прошла эволюционный путь от большевизма эпохи Владимира Ильича до эпохи Иосифа Виссарионовича.

«И я выступаю за понятие «военная империя» эпохи Иосифа Виссарионовича. Самое интересное, что американцы выступают за то же самое, потому что они именуют своё государство не просто империей, а военной империей, ещё и экспансионистской. А мы – военная империя, предпочитаем сохранять границы, сохранять людей – и ни в коем мере не пытаемся никому другому диктовать свою волю, помогать в лучшем случае. Что есть государство, в котором армия в основе всего и военные разведчики являются лучшими людьми нации или одними из лучших людей, я сейчас ни в коей мере не льщу коллегам, просто констатирую как факт, достаточно выйти на улицу и поговорить с народом. Есть монархические страны, торговые республики, где, может быть, ценности другие. А у нас такая культура, и эту роль в мире мы сейчас утверждаем», – уверен Артамонов.

По этой причине, то, что сейчас происходит на Украине, является результатом столкновения двух концепций: России западноевропейской и России – военной империи.

«На Украине мы сейчас фактически утверждаем столкновение этих двух концепций, ради которых гибнут люди. Они гибнут не за металл. они гибнут за идеи, а за идеи люди могут гибнуть очень долго и кровопролитно. Вспомним религиозные войны в Европе. Кстати, это опять мысль, подчёркнутая у Андрея Ильича Фурсова (российский учёный, философ), который считает, что выход из системы капитализма зеркальным в ходу – 30 лет на вход, 30 лет на выход. Это он нам пророчит 30 лет войн, но я считаю, что нужно делать скидку, войны идут уже не первый год. И я надеюсь, что уже не 30 лет, но тем не менее, всегда всё новое рождается в муках»,- подчеркнул обозреватель.