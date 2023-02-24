Россия возвращается в Харьковскую область

Одна моя подруга бомбардирует меня просьбами взять ее «на Киев». В смысле, не дать ей пропустить его освобождение. Чуть подвинется наш фронт на Запад, хотя бы метров на триста – сразу от нее сообщение: «Возьмите на Киев!».

Особенно усилились это «бомбардировки сообщениями» сейчас. Когда Русские войска снова вошли на территорию Харьковской области, а ситуация под Сватово, Кременной и Бахмутом складывается в нашу пользу.

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Но продвижение идет не так динамично, как этого бы хотелось читателям патриотических телеграм-каналов. Наши передовые части под Кременной за последние несколько дней продвинулись где-то всего лишь на километр, заняв позиции, в которых недавно сидели укропы. Пусть это немного, зато в нашу пользу. Харьков мы тоже пока не заняли. Но расширили плацдарм на левом берегу Оскола. Это означает, что ударной диспозиции у ВСУ здесь уже нет и не будет.

Что же касается Бахмута, то ближайшие несколько дней Бахмут будет если не совсем освобожден от ВСУ, то полностью блокирован. Крышка котла захлопнется. Я не выдаю желаемое за действительно. Я просто знаю, что в наши госпитали уже привозят раненых из освобожденной Берховки. Причем не только бойцов, но и гражданских – жителей. Берховка – предместье Бахмута. Так что, на выезд из Бахмута осталась только одна дорога – через Хромово, Богдановку и Часов Яр. Горлышко достаточно узкое, к тому же простреливаемое и с юга, с трассы Константиновка-Бахмут, и теперь уже с севера. Тем более, что проблема с обеспечением «музыкантов» снарядами, наконец, решилась.

Сейчас украинское командование усиленно решает две задачи: как вывести из Бахмута основную часть своих войск, и как подать очередное свое поражение как «перемогу». Так что в ближайшее время стоит ожидать возникновения новостей с украинской стороны – наверняка будут задействованы какие-то отвлекающие инфоповоды. Таким инфоповодом может стать зачистка Приднестровья – при поддержке и аплодисментах Запада.

Освобождение Бахмута русскими будет означать отход украинцев на новую линию обороны – Славянск-Краматорск-Дружковка. Линия эта уже укреплена, а к весне будет укреплена еще больше. Здесь победного марша Русской армии и Русских ЧВК не будет. Будет продолжаться такое же планомерное продвижение по 300-400 метров в сутки, как и сейчас.

Козыри укропов – дальнобойные ракеты к РСЗО «Хаймарс». Наши козыри – боевой опыт, который наконец-то начал использоваться правильно. И исправившаяся ситуация с обеспечением войск. У нас просто намного больше снарядов. Много крови нам еще попортят танки, предоставленные Западом Украине. Если хваленые «Леопарды» вряд ли устроят какой-либо прорыв на фронте (их целесообразнее держать в обороне крупных городов, так как на полевых складах нет к ним ни запчастей, ни боеприпасов), то польские и чешские танки, на основе модификаций советских Т-72, смогут действовать на разных направлениях. Поэтому наше наступление и далее будет проходить по сценарию «занял несколько сотен метров – укрепился». И наши противотанковые линии из «зубов дракона» будут устанавливаться и дальше, во избежание возможных танковых прорывов украинцев.

Пытается киевский режим себе нарисовать и еще один козырь. В виде новых бригад ВСУ, которых создается аж 14. Режим будет бросать на фронт все новые и новые толпы свежеотмобилизованного пушечного мяса. Которое будут вооружать полученным от НАТО оружием.

Так что, воевать нам придется довольно продолжительное время. Устраивать операции с сотнями тысяч жертв, в духе Второй Мировой, нам категорически нельзя. Без народосбережения нам нельзя. А вот оружия у нас хватит надолго. Вот и будем додавливать украинский режим планомерно. Пока оставшиеся украинцы не поймут, что выжить, перейдя к русским – намного разумнее, чем «задвухсотиться» за проамериканский режим.

И в Киев мы непременно придем. Но не прямо сейчас.