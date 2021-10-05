Россия впереди всей Европы по восстановлению и росту ВВП – Силуанов

Российская экономика полностью восстановилась после пандемии и демонстрирует новую позитивную динамику.

Об этом, выступая перед Советом Федерации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экономика восстановилась, ее устойчивость усилилась. Уровень деловой активности за вычетом нефтяного сектора достиг допандемийных значений еще в конце прошлого года. А к концу первого полугодия текущего года экономика преодолела допандемийный тренд.

По сравнению с другими странами восстановление российской экономики происходит более динамично. Это касается и ВВП, и промышленного продукта, и инвестиционной деятельности, потребительского спроса, занятости – по всем этим позициям мы, если посмотреть на мировую экономику в целом, выглядим очень хорошо», — сказал он.