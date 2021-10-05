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05.10.2021 18:42 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика
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Россия впереди всей Европы по восстановлению и росту ВВП – Силуанов

Российская экономика полностью восстановилась после пандемии и демонстрирует новую позитивную динамику. Об этом, выступая...

Российская экономика полностью восстановилась после пандемии и демонстрирует новую позитивную динамику.

Об этом, выступая перед Советом Федерации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экономика восстановилась, ее устойчивость усилилась. Уровень деловой активности за вычетом нефтяного сектора достиг допандемийных значений еще в конце прошлого года. А к концу первого полугодия текущего года экономика преодолела допандемийный тренд.

По сравнению с другими странами восстановление российской экономики происходит более динамично. Это касается и ВВП, и промышленного продукта, и инвестиционной деятельности, потребительского спроса, занятости – по всем этим позициям мы, если посмотреть на мировую экономику в целом, выглядим очень хорошо», — сказал он.

По словам министра, в первом полугодии этого года ВВП России без учета вклада нефтяного сектора превысил уровень допандемийного 2019 года на 3%.

«Почти на 1,5% мы видим среднегодовой прирост. По странам большой двадцатки ВВП не достиг допандемийного уровня. Великобритания – минус 3%, Италия – минус 2%, Германия – минус 1,9%. У Франции такие показатели. Только у США небольшой плюс. Но мы выглядим значительно динамичней и более быстрыми темпами восстанавливаемся, хотя в других странах денежная накачка экономики была существенной. Последствия этой накачки мы сейчас все ощущаем», – заключил Силуанов.

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