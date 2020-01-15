Россия впервые опередила Запад в создании стратегического оружия

15.01.2020, Москва, Максим Карпенко

В настоящее время обороноспособность Российской Федерации обеспечена на десятилетия вперед.

Об этом, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ, заявил президент государства Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить – наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме. Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот, другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед», – заявил Путин.

Ранее Путин, выступая на коллегии Минобороны заявил, что Россия, несмотря на более скромный оборонный бюджет по сравнению с США и другими мировыми державами, смогла поставить на вооружение лазерные и гиперзвуковые ракетные комплексы, пока что не имеющие аналогов.