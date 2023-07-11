Россия впервые после зерновой сделки нанесла удар по Одесскому порту

Олег Кравцов.  
11.07.2023 09:52
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Сюжет дня, Украина


Минувшей ночью российские ударные беспилотники атаковали Одесский порт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила в своем блоге Одесская областная администрация.

Минувшей ночью российские ударные беспилотники атаковали Одесский порт. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила...

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«Ночью страна-террорист совершила мощную дроновую атаку по югу Украины. Из акватории Черного моря враг направил несколько волн ударных беспилотников типа «Shahed-136». Силы противовоздушной обороны не дали реализовать враждебный план атаки зернового терминала одного из Одесских портов», – сообщает украинская сторона.

Утверждается, что 22 дрона сбила ПВО, а «два попали в админздание припортового объекта».

«Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового», – добавили подконтрольные киевскому режиму власти.

В свою очередь военно-аналитический тг-канал «Одесский силовик» обращает внимание на важную деталь:

«Ночью «Герани» отработали по порту в Одессе. Если правильно помню, то впервые после подписания зерновой сделки».

А паблик «Типичная Одесса», отслеживающий прилеты и работу ПВО, указывает, что удары наносились не только по району порта.

Карта прилетов по версии «Типичной Одессы».

На видео, которые опубликовал одесский паблик, можно услышать грохот взрывов и увидеть яркое зарево.

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