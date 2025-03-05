Россия впервые превзошла США по военной мощи – экс-аналитик ЦРУ

Из-за недальновидности предыдущих американских администраций Россия превзошла США по военному потенциалу впервые за многие десятилетия.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из-за этого высокомерия и идиотизма у нас очень, очень могущественная Россия. У нас есть Россия, которая впервые за все время моего существования, которое насчитывает много десятилетий, более могущественна в военном отношении, чем Соединенные Штаты.

У Соединенных Штатов есть реактивные истребители, которые не будут работать, у них есть системы ПРО, которые не работают, но у них есть очень богатые оборонные подрядчики. Хорошо, это сработало для конгресса, и они выбросили эти деньги на ветер. У русских есть гиперзвуковые ракеты. Почему американские технологи, несмотря на все деньги, которые мы им выделяем, не смогли разработать гиперзвуковые ракеты?», – заявил Макговерн.