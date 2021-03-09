Россия впервые справилась с кризисом лучше, чем мировая экономика

09.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Россия смогла заблаговременно адаптироваться к критически низким мировым ценам на нефть.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» рассказал научный сотрудник института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов.

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Отмечается, что в разгар коронакризиса цена на нефть временами падала до беспрецедентно низких уровней, что, впрочем, не стало трагедией для российской экономики.

«Россия смогла заблаговременно адаптироваться к низким ценам на нефть. В этом помогло бюджетное правило. Бюджетное правило означает, что план расходов федерального бюджета составляется исходя из оценки его доходов при прогнозной сравнительно невысокой цене нефти – 42 доллара за баррель Urals в 2020 году», – объясняет экономист.

При этом в случае роста нефтяных котировок излишки шли в Фонд национального благосостояния.

«Именно поэтому, когда в первой половине прошлого года нефть подешевела, нам не пришлось снижать расходы бюджета. И мы смогли направить деньги на борьбу с кризисом. Более того: мы не только сохранили уровень расходов, но даже увеличили его для поддержки экономики», – добавил собеседник издания.

Также он считает, что многие страны оказались хуже России готовы к проблемам в экономике, поскольку гораздо реже сталкиваются с кризисами.

«За последние 30 лет в мире был только один крупный кризис – 2008-2009 годов. В России кризисы происходили гораздо чаще. Можно сказать, что по сравнению со многими другими странами наша экономика более «закаленная», и в прошлом году нам помог этот опыт. Именно после валютного кризиса 2015 года мы стали закладывать в бюджет консервативные, невысокие цены на нефть, которые помогали нам создавать подушку безопасности», – резюмировал Кондрашов.

Примечательно, что в исследовании «Центра развития» ВШЭ говорится, что российский ВВП впервые показал в кризис лучшую динамику, чем в мире в целом, хотя раньше было наоборот. Так, в 2009 году мировая экономика упала на 0,1%, а российская -на 7,8%. А по итогам 2020 года, который стал худшим для мировой экономики за 100 лет, в России совсем другие показатели. Мировая экономика рухнула в среднем на 3,5%, то российская – на 3,1%. ВВП Германии упал на 5%, Франции — на 8,3%, Испании — на 11%, Японии — на 4,8%, США — на 3,5%.