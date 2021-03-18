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18.03.2021, Севастополь, Виктор Орлов
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, НАТО, Россия
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Россия встретила эсминцы НАТО в Черном море учениями по бомбометанию


Сразу два ракетных фрегата ВМС Испании находятся в Черном море – они зашли через проливы с интервалом в четыре дня.

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Это известие совпало с сообщением пресс-службы Черноморского флота России о проведении учений авиации по уничтожению кораблей условного противника.

«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) провели учение по нанесению бомбового удара по кораблям условного противника в Чёрном море.

В ходе первого этапа учения расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Форпост» из состава Морской авиации ЧФ провели разведку в заданном районе Чёрного моря и обнаружили отряд кораблей условного противника.

Полученные от БЛА данные были переданы дежурной паре бомбардировщиков Су-24М для применения бомбового оружия по морским целям.

Экипажи Су-24М выполнили учебно-боевые упражнения по нанесению бомбового удара по условному противнику с выполнением практического бомбометания авиабомбами ОФАБ-250-270.

В качестве условных целей было задействовано 2 морских корабельных щита-мишени. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил флота в морском полигоне в акватории Чёрного моря», – говорится в сообщении ЧФ.


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