Россия введет бесполетную зону для НАТО над Черным морем – Карасев

Анатолий Лапин.  
26.04.2024 13:56
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


В случае, если переданные Украине американские ракеты ATACMS будут представлять для российских объектов в Крыму серьезную угрозу, она объявит нейтральные воды над Черным морем, где круглосуточно дежурят беспилотники НАТО, бесполетной зоной.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае, если переданные Украине американские ракеты ATACMS будут представлять для российских объектов в...

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«Что Россия может сделать в ответ, если она почувствует серьезную угрозу и ей не удастся где-то спрятать в ангарах или в подземелье самолеты? Введет бесполетную зону над нейтральными водами Черного моря. Что это означает? Помните, бесполетная зона была в самом начале войны? Это нельзя НАТОвским спутникам и самолетам висеть над территорией Украины.

Но там речь идет о нейтральных водах. Если Россия введет бесполетную зону над нейтральными водами Черного моря и будет сбивать эти беспилотники, либо какие-то другие летающие аппараты с пилотами, тогда это новый уровень эскалации, и тогда, без разведывательного инструментария эти ракеты не полетят туда, куда они должны полететь. Поэтому полного огневого контроля они не допустят», – заявил Карасев.

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