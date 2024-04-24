Россия введёт войска и пройдёт Эстонию два раза вдоль и поперёк – Межевич

В случае удара Эстонии по российским городам Ивангород и Печоры, как о том заявил министр Вооружённый сил Эстонии Мартин Херем, у России появится абсолютно законное основание ввести войска на территорию этой республики.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю, что такой министр любит свою страну. Вероятно, он терпеть не может эстонцев, потому что смоется в Стокгольм или куда дальше. Может, у него уже где-то ферма с голубым бассейном в Аргентине. А что будут делать эстонцы и русские, которые живут на территории Эстонской Республики, я не очень понимаю. Ну бахнет он по Ивангороду, на оперативную глубину достанет до Пскова. До Владивостока всё-таки не достанет. После этого у нас появится абсолютно законная юридическая возможность пройти всю эту Эстляндию за сутки вдоль, потом поперек и опять вдоль. А сейчас у нас такой возможности нет. Но если Эстония сделает эти шаги, то она появится», – подчеркнул эксперт.

По его словам, все, что происходит в Республике Молдова и в Польше, в Румынии – поддается хоть какому-то здравому смыслу. Но то, что происходит в Прибалтике и на Украине, давно уже выходит за его рамки.

«Понимаете, какая штука. В международных отношениях по классике предполагалось, что лисы могут напасть на кур. Ничего хорошего для кур и для их хозяев это не несет, но это было нормой. За исключением Чернобыльской катастрофы ситуация, когда куры сбиваются в стаю и ловят, а потом съедают лис, не рассматривалась. А сейчас прибалтийские куры публично заявляют о том, что они не то, чтобы лису, а самого медведя съесть готовы. Конечно, медведь удивляется, и в некотором шоке. Он даже не знает, как реагировать, если что. Он готов выяснять отношения с волчьей стаей, с диким кабаном, который довольно зверское животное, но никак не с озверевшими бульонными курами», – подчеркнул Межевич.