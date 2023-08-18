Россия ввела санкции против 20 русофобов Молдовы, но забыла про самых оголтелых

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарие был вызван в МИД России.

Ему заявили протест в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинёва радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдове, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Этот недружественный шаг ведёт к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений, и без того находящихся в глубоком кризисе из-за действий молдавской стороны», – говорится в заявлении российского МИД.

В российском МИД проинформировали молдавского посла о решении запретить въезд на территорию Российской Федерации 20 гражданам Молдовы в ответ на высылку из Молдовы 45 российских дипломатических работников.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции выступило с официальной реакцией на то, что Россия ввела запрет на въезд для некоторых официальных лиц из Республики Молдова, сообщает молдавское официальное агентство МОЛДПРЕС.

«Ответное решение российской стороны вызывает сожаление. Российские власти не в первый раз прибегают к подобным мерам. Республика Молдова продолжает активно противодействовать дестабилизирующим действиям. Известно, что предыдущее решение молдавских властей об установлении паритета сотрудников дипломатических миссий Российской Федерации в Кишиневе и Республики Молдова в Москве было принято в результате многочисленных действий по вмешательству во внутренние дела нашей страны. Данная мера соответствует положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях», – заявил советник по коммуникациям министра иностранных дел Нику Попеску Игорь Захаров.

Среди лиц, которым запрещён въезд в Россию – 18 депутатов парламента от партии «Действие и солидарность», замглавы Пограничной полиции РМ Олег Букэтару, а также один из наиболее активных русофобских пропагандистов, глава грантоедской организации «Ассоциация независимой прессы» Петр Маковей.

Отметим, что в данном списке не оказалось двух наиболее оголтелых русофобов из фракции «Действие и солидарность» – Оазу Нантоя и Натальи Давидович, а также целого ряда руфособствующих пропагандистов, таких как Виталий и Андрей Андриевские.