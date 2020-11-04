Россия ввела в строй мощнейший дизельный ледокол в мире

03.11.2020, Москва, Елена Острякова

Президент России Владимир Путин сегодня принял участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге.

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«Только что был поднят государственный флаг нашей страны на новом линейном дизельном ледоколе – самом крупном из ледоколов такого класса, самом мощном в мире, который назван именем нашего выдающегося соотечественника Виктора Степановича Черномырдина. И потому символично, что этот современный, хорошо оснащённый ледокол, носящий его имя, был построен отечественными корабелами и на российских верфях.

Благодаря вам ледокольный флот нашей страны получил мощное судно высокого ледового класса. Эти характеристики позволяют задействовать его в решении широкого круга вопросов, прежде всего в обеспечении мореплавания в Финском заливе и по трассе Северного морского пути.

Такие технологичные морские суда, способные работать при низких температурах, проходить через сплошные льды, имеют особую значимость для России – великой арктической державы, для реализации наших стратегических планов по развитию и освоению просторов Севера, перспективных транспортных и логистических маршрутов.

Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий. И это первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день, наращивать наши позиции, укреплять и обновлять флот, внедрять новые, передовые технологии строительства ледоколов и других судов ледового класса.

Уже сейчас идёт работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире.

За ними будущее, и уверен, что наши талантливые кораблестроители готовы к новаторству, к поиску и внедрению смелых технических решений, и они безусловно справятся со всеми стоящими перед ними, перед нашей страной задачами», – сказал Путин.

«Виктор Черномырдин» является самым большим в мире ледоколом с дизель-электрической установкой, обладает высоким ледовым классом Icebreaker8. Оснащён двумя вертолётными площадками, может не только обеспечивать ледокольные проводки, но и участвовать в научных экспедициях, перевозить контейнеры и опасные грузы.

Его длина — 147 м, ширина — 29 м, автономность плавания — 60 суток, мощность силовой установки — 25 МВт. Он будет способен непрерывно двигаться во льдах толщиной до 2 м и выполнять ледокольные работы во льдах до 3 м. После ввода в строй он должен будет заменить работающий с 1974 г. ледокол «Ермак», активно несущий службу на Северном морском пути.

Россия впервые вошла в тройку лидеров по объемам судостроения в третьем квартале, увеличив объем тоннажа до 860 тысяч CGT.

Напомним, 21 октября в состав российского атомного флота вошел самый мощный в мире атомоход «Арктика» проекта 22220.

«Арктика» станет головным из пяти судов новой серии: «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Они займутся проводкой судов с углеводородами с месторождений Ямальского и Гыданского полуострова и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Инновационные технологии позволят этим ледоколам ходить как по глубоководным, так и по мелководным трассам, пробивая лед толщиной до трех метров. Длина каждого судна — 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.

Кроме того, на дальневосточной верфи «Звезда» строится первый ледокол нового класса «Лидер».