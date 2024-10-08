Россия выбила украинские мехбригады, а Запад не может обеспечить новые – Хайруллин
Россия фактически выбила украинские механизированные бригады, а созданные новые Запад не может обеспечить вооружением.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, сейчас командование ВСУ вынуждено использовать механизированные бригады в качестве пехоты, которая не может сдержать натиск российских воск.
«С артиллерией у них вообще беда. Западная передвижная, гусеничные эти мобильные, дорогие установки, – «Цезарь» и так далее. Вы обратили внимание, «Цезаря» вообще не осталось, редко-редко, где остаются «Крабы» польские, частично РСЗО чешское остается, а вот американских гусеничных, немецких «Панцирей», французских «Цезарей» уже не слышно, все выбиты они.
Про гаубицу 777 мы тоже давно уже не слышим, все исчезло. О чем это говорит – это говорит о том, что Украина и их западные союзники, – это было, они уже на апрель доложили, что семь бригад готовы. Для них тогда, перед летними нашими боями, чтобы удержать покровскую линию, им край как нужны были эти новые свежие бригады. По численности, по людскому составу они их сформировали, но не смогли найти им технику», – отметил он.
«Еще американцы свои боевые машины пехоты дают, а танков и арты уже нет. Я еще раз подчеркиваю, что семь бригад – это 60 стволов артиллерии каждая. Получается 400 с лишним стволов артиллерии, и по 50 танков они должны штатно иметь, – то есть, 350 танков.
Представляете, какая мощь, если бы Запад смог это вооружить. Но Запад не смог, Украина и Запад потеряли возможность уже на весну 2024 года формировать основные свои военные части, которые способны удерживать линию фронта в современном бое против нашей армии. И чисто пехота, без артиллерии, а они использовали просто пехоту как расходный материал – расходный материал без поддержки артиллерии и танков вообще не имеет значения», – заключил Хайруллин.
Спасибо!
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