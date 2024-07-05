Россия выбивает самолеты и аэродромы Украины. Запад решил притормозить с F-16

Анатолий Лапин.  
05.07.2024 14:52
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Западные партнеры медлят с поставкой на Украину истребителей F-16, потому что Россия показательно уничтожает украинскую авиатехнику вместе с аэродромами.

Об этом в эфире интернет-блога «Обозреватель» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные партнеры медлят с поставкой на Украину истребителей F-16, потому что Россия показательно уничтожает...

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По словам Селезнева, усугубляет ситуацию отсутствие укрепленных ангаров для авиатехники на украинских аэродромах.

«Почему не созданы все эти сооружения, тем более, что они в некоторых случаях не нуждаются в больших финансовых вложениях, и некоторые вещи в вопросах защиты можно решить за счет модульных конструкций защитных ангаров. Но тем не менее, этого нет, что создает для россиян возможности прицельного уничтожения наших очень дорогостоящих и очень ценных самолетов…

Я к чему веду – если мы сейчас теряем наши МиГи и наши «сушки», то где уверенность, что наши западные партнеры готовы тут и сейчас передавать нам F-16, чтобы мы их также, в таких же обстоятельствах при условии абсолютного господства российской авиации потеряли? Ответ, очевидно, нет. Потому, возможно, и с этим связано промедление с получением нами первой партии F-16», – заявил Селезнев.

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