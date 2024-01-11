Россия выбивает тылы ВСУ, лишая украинскую армию резервов и личного состава, – Фирсов

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Российская армия усилила удары по тылам ВСУ, выбивая резервы и личный состав.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил мобилизовавшийся в украинскую армию бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Фирсова, при этом, несмотря на все данные ранее прогнозы о том, что у России скоро закончатся ракеты, этого не происходит.

«Ситуация остается напряженной. Во-первых, враг сейчас гасит всеми видами ракет по прифронтовым городам: Покровск, Мирноград, Селидово и другие. Я думаю, что не секрет – понятно, что это тыл, тыл важный. Враг выцеливает тыловые пункты, логистические пункты, личный состав и так далее, резервный… Как мы видим, у врага ракеты есть. Я не знаю, они своими силами их производят или покупают в Северной Корее, или что – это не имеет разницы. Факт один – враг будет продолжать бить по тылу, по всем городам», – заявил Фирсов.