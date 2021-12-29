Россия выбрала оптимальное время для ультиматума США, – Джангиров

Россия выбрала наиболее удобный момент, чтобы выставить свои требования по безопасности к США.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению эксперта, США, которые разворачивают свои силы против роста могущества Китая, уже не имеют так много ресурсов, чтобы противостоять России, поэтому требования России, в частности о нераспространении ядерного оружия, имеют шансы на жизнь.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Разведение на достаточно дальние дистанции ядерного оружия. Кстати, это в пользу России в связи с наличием гиперзвукового оружия и в связи с наличием сравнительно новых средств борьбы с космической группировкой, со спутниковыми группировками. Между прочим, и для Китая это выгоднее сейчас, чем для США. Вообще, в целом, многие это не могут осознать, но Китай в военном деле и в принципе по технологиям обошел серьезно США», – отметил политолог.

«А Россия где-то опережает, где-то отстает, но во всяком случае пытается тоже использовать свои возможности. На самом деле, в США именно за этот период однополярности нецелевое расходование военного бюджета неимоверные приняло формы и прямой обман заказчиков, куча неудачных испытаний – мы же видим, что происходит», – сказал эксперт.

«Мы понимаем, что разворачиваясь против Китая, им лишний раз дразнить Россию тоже не сильно хочется. Потому что очень большие силы должны разворачиваться для сдерживания Китая, а Америка уже давно не такая всесильная, как в середине 90-х или в начале «нулевых». Какой-то худой мир с Россией, если уже (идет) противостояние с Китаем, Соединенным Штатам нужно. Ну Россия по каким-то своим расчетам, – мы же не знаем всех входящих и исходящих, не верьте тому, кто говорит, что все знает, но выбран был именно этот момент. Я предполагаю, что аналитики рассчитали, что именно этот момент наиболее успешен для выдвижения такого ультиматума», – заявил Джангиров.