За счёт сформированных резервов к концу весны российская армия увеличит давление на позиции ВСУ.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил сочувствующий ВСУ и нацистам израильский военный обозреватель Давид Шарп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно увеличения темпов российского наступления. Со второй половины весны, и далее летом, они могут попытаться добавить усилия за счёт сформированных резервов.

Гигантских резервов с далеко идущими планами, вроде захвата Харькова, мы пока не видим. По крайней мере, опираясь на открытые источники. И лично я склонен считать, что без мобилизации у них просто не хватит численности для создания такой новой дополнительной группировки в 100-150 тысяч человек», – трепался Шарп.