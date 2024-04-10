Россия вычислит и нанесёт удар по слабым местам ВСУ – Давид Шарп

10.04.2024 17:32
  (Мск) ,
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Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


За счёт сформированных резервов к концу весны российская армия увеличит давление на позиции ВСУ.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил сочувствующий ВСУ и нацистам израильский военный обозреватель Давид Шарп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За счёт сформированных резервов к концу весны российская армия увеличит давление на позиции ВСУ....

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«Касательно увеличения темпов российского наступления. Со второй половины весны, и далее летом, они могут попытаться добавить усилия за счёт сформированных резервов.

Гигантских резервов с далеко идущими планами, вроде захвата Харькова, мы пока не видим. По крайней мере, опираясь на открытые источники. И лично я склонен считать, что без мобилизации у них просто не хватит численности для создания такой новой дополнительной группировки в 100-150 тысяч человек», – трепался Шарп.

«В любом случае, наступление и давление, видимо, продолжатся, с некоторыми перерывами на распутицу и другие факторы. В тех местах, где они ощущают, что украинцы вынуждены экономить боеприпасы, будут пытаться действовать по принципу «куй железо пока горячо», максимально трансформировать эту ситуацию в какой-то территориальный успех», – резюмировал он.

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