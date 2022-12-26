Россия выдала Белоруссии 16 змагаров

26.12.2022  14:04 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия


Россия положительно реагирует на запросы белорусской генпрокуратуры о выдаче людей, подозревающихся в экстремизме.

Об этом в интервью белорусскому телеканалу СТВ заявил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия положительно реагирует на запросы белорусской генпрокуратуры о выдаче людей, подозревающихся в экстремизме. Об...

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«Что касается взаимодействия с нашими партнерами, то я бы отметил тесные контакты с РФ. Только в текущем году приняты положительные решения о выдаче нам 25 граждан Республики Беларусь, которые совершили преступления экстремистской направленности, 16 человек уже выданы. Остальные в ближайшее время предстанут перед судом в Белоруссии.

Шесть уголовных дел мы направили для привлечения граждан РФ. Часть из этих дел уже рассмотрены. В частности, в Казани осужден гражданин России за то, что оскорблял должностное лицо министерства внутренних дел Республики Беларусь. Он понес наказание в соответствии с российским законодательством», – сказал Швед.

(Можно предположить, что речь идёт об оскорбительных комментариях по поводу действий белорусских силовиков, разогнавших Беломайдан, которому сочувствовали российские либералы, выходившие после этого под бело-красно-белыми флагами в знак солидарности с белорусскими нацистами).

Из других стран, по его словам, беглых белорусских оппозиционеров не выдают. Однако белорусский прокурор уверен, что «там, где используют нацистскую идеологию», судьба змагаров будет незавидной

В этом году в Белоруссии возбуждено 5 тыс уголовных дел по поводу  преступлений экстремистской направленности. 76% их совершено  в интернете и касаются в основном  оскорбления представителей белорусской власти.

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