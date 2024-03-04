Россия выдала ордер на арест трёх косовских боевиков

Алексей Топоров.  
04.03.2024 21:30
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Русофобия, Сербия, Скандал


Россия выдала ордер на арест трех сотрудников так называемой «косовской полиции», а также командира «полицейского спецназа» Бесарта Ахмети.

Боевиков нелегальных подразделений разыскивают в связи с инцидентом 2019 года, когда ими был задержан и избит российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия выдала ордер на арест трех сотрудников так называемой «косовской полиции», а также командира...

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Для розыска и ареста трех боевиков и их главаря Россия запросила допуск к поисковой системе Интерпола. Ордер на арест Бесарта Ахмети было выписан накануне, сегодня же Москвой были выписаны ордера ещё на троих представителей парамилитарных формирований албанских сепаратистов Косово.

В 2019 году 28 мая боевики «косовского спецназа» вошли на территорию трех сербских общин на севере Косово и задержали около тридцати человек. В районе импровизированных баррикад в анклаве Зубин Поток ими был также жестко задержан и избит российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощёков.

Впоследствии представители Приштины отказались извиняться перед Россией за этот инцидент и заявили, что Краснощёков якобы воспользовался служебным автомобилем ООН, чтобы помешать полиции Косово исполнять ее служебные обязанности. По словам же самого русского дипломата, на него накинулись и избили только за то, что он говорил на сербском языке.

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