Россия выдала ордер на арест трёх косовских боевиков

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Россия выдала ордер на арест трех сотрудников так называемой «косовской полиции», а также командира «полицейского спецназа» Бесарта Ахмети.

Боевиков нелегальных подразделений разыскивают в связи с инцидентом 2019 года, когда ими был задержан и избит российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Для розыска и ареста трех боевиков и их главаря Россия запросила допуск к поисковой системе Интерпола. Ордер на арест Бесарта Ахмети было выписан накануне, сегодня же Москвой были выписаны ордера ещё на троих представителей парамилитарных формирований албанских сепаратистов Косово.

В 2019 году 28 мая боевики «косовского спецназа» вошли на территорию трех сербских общин на севере Косово и задержали около тридцати человек. В районе импровизированных баррикад в анклаве Зубин Поток ими был также жестко задержан и избит российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощёков.

Впоследствии представители Приштины отказались извиняться перед Россией за этот инцидент и заявили, что Краснощёков якобы воспользовался служебным автомобилем ООН, чтобы помешать полиции Косово исполнять ее служебные обязанности. По словам же самого русского дипломата, на него накинулись и избили только за то, что он говорил на сербском языке.