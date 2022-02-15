Россия выделяет огромные средства на восстановление «визитных карточек» Крыма – исполнители халтурят

В ходе реставрации музейного комплекса «Ханский дворец» в Бахчисарае треснула стена свитского корпуса. Строители уверяют, что причина в некачественной проектной документации, по которой под стеной фундамент есть, а по факту его нет. Во время прокладки канализационной трубы стена просела и пошла трещинами.

На место пришлось лично выезжать главе Крыма Сергею Аксенову. Скандал вышел за пределы полуострова, поскольку уникальный дворец входит в число памятников ЮНЕСКО. Его ремонт и реставрация идут по Федеральной целевой программе не первый год. На восстановление 16 зданий выделено 2 миллиарда рублей.

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Ранее вокруг Бахчисарайского дворца был скандал с заменой черепицы с оригинальной на новодел (шум активно поддерживали и бежавшие на Украину меджлисовцы), теперь стена просела из-за прокладки канализационной трубы.

Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев потребовал объяснений от Минкультуры Крыма, в чье ведение входит дворец-музей.

Экс-глава Минкультуры Крыма Арина Новосельская, ранее курировавшая начало реставрации, ныне находится в следственном изоляторе и на допросах рассказывает, зачем в центре Симферополя воткнула бетонный долгострой на месте уютного кукольного театра. Возможно, ей будут заданы вопросы и про реставрацию Ханского дворца, и про Митридатские лестницы в Керчи, где тоже пошла просадка грунта и трещины на подпорных стенах. А ведь тамошний объект только недавно открыли после реставрации за 700 миллионов рублей.

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Крымские краеведы и общественники в социальных сетях высказывают опасения, что из-за нерадивости чиновников и некомпетентности подрядчиков уникальные памятники полуострова не получают должной государственной заботы. При Украине на их сохранение не хватало средств, при России – выделяются большие деньги, которые «осваиваются» без системного подхода и ответственности.

«Всякое бывает во время строительных работ. Все, что связано с реставрацией зданий и сооружений, – это их очень специфическая разновидность. Поэтому заниматься этим должны исключительно те, кто обладает необходимой квалификацией, чего мы, увы, повсеместно не наблюдаем. А не наблюдаем мы этого потому, что в центре процесса находится неизвестный чиновник со своим «интересом» и практически все зависит от того, что это за «интерес» – качественное решение проблемы или… сами знаете что, – написал в комментариях известный крымский краевед, доцент кафедры географии КФУ Сергей Киселев. – Боюсь оказаться неправым, но я не видел за последние годы ни одного объекта благоустройства, реконструкции или реставрации, который был бы сделан без заметных даже не специалисту изъянов. Но они приняты, функционируют, государственные деньги освоены. Выводы? А какие они могут быть? Все ясно!».

Ремонт треснувшей стены свитского корпуса Ханского дворца в Бахчисарае обойдется в 10 миллионов рублей. Противоаварийные работы уже начали, а закончить хотят к 1 мая.

«Контракт с подрядной организацией уже заключен», – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Для сохранения корпуса его укрепят на поддерживающие конструкции и систему стоек, уменьшающих давление кровли на стену, а по периметру проложат бандажи для стяжки здания. Остается надеяться, что при этом подрядчикам удастся сохранить уникальный облик комплекса.