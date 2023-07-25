Россия выдержала санкционный удар и возвращает довоенные показатели экономики – украинский аналитик

Анатолий Лапин.  
25.07.2023 14:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Санкции, Украина, Экономика


Западные санкции не обрушили экономику России, она, наоборот, уже приспособилась и даже приближается к довоенным позициям.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил эксперт киевского Центра оборонных стратегий Богдан Устименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные санкции не обрушили экономику России, она, наоборот, уже приспособилась и даже приближается к...

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По словам Устименко, уже можно сказать, что санкционный удар не был для России катастрофой.

«Я вам могу сказать, что экономика Российской Федерации выдержала санкционный удар. Более того, она приспособилась к нему. Сейчас экономика Российской Федерации, в принципе динамика очень плохая, потому что она по некоторым позициям приближается к довоенным показателям. На это также нужно обращать внимание, это нужно учитывать», – сказал эксперт.

«Конечно, нужно усовершенствовать санкционную политику против агрессора и над этим нужно постоянно работать, потому что, к сожалению, государства Запада не очень знают Российскую Федерацию, особенности ее криминализированной экономики, ну и очень тяжело стереть с карты государство, которое имеет границы с таким огромным количеством других стран», – заявил Устименко.

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