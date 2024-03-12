Россия выдерживает санкции благодаря Чубайсу, Гайдару и мне – Кох

Елена Острякова.  
12.03.2024 19:21
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Запад, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Санкции, Украина, экстремизм


Занимавшийся распродажей государственного имущества в 90-е годы верный адепт Гайдара и Чубайса, аферист и зампред премьера РФ, а ныне сбежавший в Германию Альфред Кох считает, что российская экономика блестяще справляется с западными санкциями потому, что она была выстроена «младореформаторами», привлеченными в правительство первым президентом РФ Борисом Ельциным.

Об этом он заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Занимавшийся распродажей государственного имущества в 90-е годы верный адепт Гайдара и Чубайса, аферист и...

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«В определенном смысле, это комплимент нам — тем, кто эту экономику строил: Гайдару, Черномырдину, Чубайсу, в какой-то степени, даже и мне. Эта же экономика – тогда была построена. Теперь ее развалить не могут всем миром. Она, оказывается, устойчивая. Это, по-моему, ответ нашим критикам за то, что мы неправильно реформы проводили», – беззастенчиво трепался Кох.

Напомним, Кох был председателем госкомитета по управлению государственным имуществом в 1996—1997 гг, а позже заместителем председателя правительства Российской Федерации. Занимался залоговыми аукционами, разрабатывал ваучер, пытался продать Джоржу Соросу «Газпром».

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