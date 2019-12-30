30.12.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия
Просмотров:

Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ

Те поражения в правах, с которыми в прошлом сталкивалась российская делегация в ПАСЕ, в будущем совершенно недопустимы.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Состоялась встреча с председателем ПАСЕ, впервые был визит к нам, и эта встреча была ещё одной возможностью обсудить участие российской стороны в ассамблее. Мы достаточно детально проговорили все нюансы и ещё раз подчеркнули, что только на равных, только с участием российских депутатов, когда они имеют право и изложить свою точку зрения, и проголосовать, и участвовать в рассмотрении всех вопросов, мы можем участвовать в работе ПАСЕ.

Те поражения в правах, которые были, я считаю недопустимыми, и мы в будущем не видим своего участия в ПАСЕ, если только будут нарушаться права нашей делегации и будет какая-то дискриминация в отношении нашей страны», – заявил Володин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть