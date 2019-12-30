Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ

30.12.2019, Москва, Владимир Гладков

Те поражения в правах, с которыми в прошлом сталкивалась российская делегация в ПАСЕ, в будущем совершенно недопустимы.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Состоялась встреча с председателем ПАСЕ, впервые был визит к нам, и эта встреча была ещё одной возможностью обсудить участие российской стороны в ассамблее. Мы достаточно детально проговорили все нюансы и ещё раз подчеркнули, что только на равных, только с участием российских депутатов, когда они имеют право и изложить свою точку зрения, и проголосовать, и участвовать в рассмотрении всех вопросов, мы можем участвовать в работе ПАСЕ.

Те поражения в правах, которые были, я считаю недопустимыми, и мы в будущем не видим своего участия в ПАСЕ, если только будут нарушаться права нашей делегации и будет какая-то дискриминация в отношении нашей страны», – заявил Володин.