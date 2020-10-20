Россия выиграла от западных санкций – Мишустин

20.10.2020, Москва, Елена Острякова

Россия потеряла 50 миллиардов долларов от западных санкций, однако уже возместила ту же сумму за счет импортозамещения, создав собственные современные производства.

Об этом сегодня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Валдайского клуба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия или Российское государство, Российская империя, привычно живет в модели санкций – последние 100-150 лет. Всегда были какие-то санкции, не знаю почему. Наверное, наш талантливый и интересный народ вызывает зависть у соседей, большинство из которых, я надеюсь, абсолютно дружественно относятся к России, к русским людям.

Но санкции, которые были введены, сделали возможным очень серьезный рывок в импортозамещении. Примерный объем потерь в разных оценках 50 млрд долларов, а мы уже более 50 млрд долларов за счет импортозамещения нарастили», – сказал Мишустин.

При этом он подчеркнул, что к самоизоляции Россия не стремится.

«Путь самоизоляции Россия никогда не выбирала. Даже те решения, которые мы принимаем, принимаются только как ответ на те меры, которые принимаются другими странами. Россия никогда не закрывалась от мира», – отметил глава правительства.