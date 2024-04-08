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Пророссийский кандидат станет президентом Словакии, это плохая новость для Запада и Украины. Такова тональность ведущих американских, европейских и украинских средств массовой информации на результат президентских выборах в Словакии, на которых одержал победу нынешний спикер парламента этой страны Петер Пеллегрини, обещавший сделать всё, чтобы Словакия «оставалась на стороне мира, а не войны».

Он победил во втором туре прозападного кандидата Ивана Корчока, который выступал за сохранение евроатлантической солидарности и оказание военной помощи Украине даже в ущерб экономическим интересам собственной страны.

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«Президентом Словакии был избран популист, дружественный России. Словакия была одним из самых верных союзников Украины до того, как в октябре к власти пришёл премьер-министр Роберт Фицо и пообещал прекратить поставки военных грузов словацкой армии в Киев. Когда Петер Пеллегрини заменит Зузану Чапутову, Украина окончательно потеряет голоса поддержки (в Словакии). Фицо и его союзники теперь контролируют словацкий парламент, правительство, а вскоре и администрацию президента», – комментирует британское агентство BBC.

Британская The Guardian пишет:

«На президентских выборах в Словакии кандидат левых националистов Петер Пеллегрини одержал победу над либеральным, прозападным кандидатом от оппозиции Иваном Корчком. Победа Пеллегрини укрепила власть Фико, поскольку позволила ему и его союзникам контролировать ключевые стратегические посты».

Французская Le Monde отмечает:

«Вторжение России на Украину было ключевым моментом предвыборной кампании, особенно после того, как премьер-министр-популист Роберт Фицо, давний союзник Пеллегрини, поставил под сомнение суверенитет Украины и призвал к мирным переговорам между Киевом и Москвой».

Венгерское прозападное издание index.hu констатирует:

«Словакия покраснела».

Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung заявляет:

«Результаты выборов – плохая новость для Украины. Будучи союзником премьер-министра Роберто Фицо, Пеллегрини озвучивает риторику Венгрии. По его словам, в войне виновата не Москва, а Киев, а поджигатели войны – ЕС и США»

Американская New York Times:

«На президентских выборах в Словакии победил пророссийский кандидат. Победа Петера Пеллегрини, союзника словацкого премьер-министра-популиста, укрепляет связи Центральной Европы с Москвой».

Украинское англоязычное издание Kyiv Post сокрушается:

«Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своим дружественным отношением к России и твёрдым противодействием военной помощи Украине, готовится консолидировать свою власть в стране после победы своего союзника на выборах президента. Критики выражают обеспокоенность тем, что Словакия под руководством Фицо может отклониться от своей прозападной траектории и больше склониться в сторону Венгрии под руководством премьер-министра-популиста Виктора Орбана»,