«Россия выиграла в Словакии»: западные и украинские СМИ в шоке от победы Пеллегрини
Пророссийский кандидат станет президентом Словакии, это плохая новость для Запада и Украины. Такова тональность ведущих американских, европейских и украинских средств массовой информации на результат президентских выборах в Словакии, на которых одержал победу нынешний спикер парламента этой страны Петер Пеллегрини, обещавший сделать всё, чтобы Словакия «оставалась на стороне мира, а не войны».
Он победил во втором туре прозападного кандидата Ивана Корчока, который выступал за сохранение евроатлантической солидарности и оказание военной помощи Украине даже в ущерб экономическим интересам собственной страны.
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«Президентом Словакии был избран популист, дружественный России. Словакия была одним из самых верных союзников Украины до того, как в октябре к власти пришёл премьер-министр Роберт Фицо и пообещал прекратить поставки военных грузов словацкой армии в Киев. Когда Петер Пеллегрини заменит Зузану Чапутову, Украина окончательно потеряет голоса поддержки (в Словакии). Фицо и его союзники теперь контролируют словацкий парламент, правительство, а вскоре и администрацию президента», – комментирует британское агентство BBC.
Британская The Guardian пишет:
«На президентских выборах в Словакии кандидат левых националистов Петер Пеллегрини одержал победу над либеральным, прозападным кандидатом от оппозиции Иваном Корчком. Победа Пеллегрини укрепила власть Фико, поскольку позволила ему и его союзникам контролировать ключевые стратегические посты».
Французская Le Monde отмечает:
«Вторжение России на Украину было ключевым моментом предвыборной кампании, особенно после того, как премьер-министр-популист Роберт Фицо, давний союзник Пеллегрини, поставил под сомнение суверенитет Украины и призвал к мирным переговорам между Киевом и Москвой».
Венгерское прозападное издание index.hu констатирует:
«Словакия покраснела».
Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung заявляет:
«Результаты выборов – плохая новость для Украины. Будучи союзником премьер-министра Роберто Фицо, Пеллегрини озвучивает риторику Венгрии. По его словам, в войне виновата не Москва, а Киев, а поджигатели войны – ЕС и США»
Американская New York Times:
«На президентских выборах в Словакии победил пророссийский кандидат. Победа Петера Пеллегрини, союзника словацкого премьер-министра-популиста, укрепляет связи Центральной Европы с Москвой».
Украинское англоязычное издание Kyiv Post сокрушается:
«Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своим дружественным отношением к России и твёрдым противодействием военной помощи Украине, готовится консолидировать свою власть в стране после победы своего союзника на выборах президента. Критики выражают обеспокоенность тем, что Словакия под руководством Фицо может отклониться от своей прозападной траектории и больше склониться в сторону Венгрии под руководством премьер-министра-популиста Виктора Орбана»,
Спасибо!
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