Россия выигрывает долгосрочное противостояние, – сенатор
Экономические тенденции показывают, что Россия выигрывает долгосрочное противостояние с Западом.
Об этом на заседании круглого стола в Совете Федерации заявил сенатор Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На днях Росстат опубликовал окончательную цифру нашего прироста ВВП за 2023 год, это 3,6%. Примерно так и были прогнозы. А на 2024 год прогноз роста ВВП – 2,6%. Причём это консолидированный прогноз и российских властей, и МВФ, что показывает, что маловероятны какие-то серьёзные отклонения.
Хочу отметить, что в России прирост будет выше, чем у всех стран Большой семёрки. Ближе всего к нам США, но с отставанием в 0,5%. Хуже всех положение у Германии, которая в этом году переходит к позитивному росту. Но, по всей вероятности, этот рост ограничится 0,3%» – сказал Пушков.
«А экономическое противостояние – это ключ к общему противостоянию между Россией и Западом. Украина – это передний фронт и видимая часть. Экономическое противостояние – это соревнование тылов, соревнование ресурсных баз, возможностей», – добавил сенатор.
Спасибо!
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