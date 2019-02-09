Россия выйдет к Днепру за неделю

09.02.2019, Киев, Галина Шершнева

«Война России против Украины» ведется на 90% в информационной сфере, на 9% – в экономической сфере, и лишь на 1% – в реальных боевых условиях на Донбассе.

Об этом пишет сегодня украинское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ситуация изменится, полагает автор, после запуска газопровода «Северный поток-2», когда ничего ценного для РФ на территории Украины уже не останется.

«Руководство России, вероятнее всего, планирует развязать новый блицкриг против Украины в форме наступательной операции с применением сухопутных войск, в сочетании с воздушной, противовоздушной, морской, десантно-морской, воздушно-десантной операциями, а также использованием сил специальных операций. Наиболее вероятная цель – уничтожение основных группировок ВСУ на востоке, оставшейся территории Левобережья и выход на рубеж Днепра. При этом незаконные военные формирования и террористические группировки на территории Донецкой и Луганской областей будут использованы противником для отвлечения на некоторое время основных сил ВСУ», – пишет «Зеркало недели».

По итогам блицкрига будет захвачена территория, где сосредоточено 2/3 экономического потенциала Украины и большинство ее оборонных предприятий.

«Даже при реализации самого мягкого сценария военных действий в течение 7-10 дней экономика страны может утратить возможность обеспечения потребностей Вооруженных сил для отражения агрессии», – констатирует «Зеркало недели».