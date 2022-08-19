Россия выкатила жесткий ультиматум, озвученный Зеленскому Эрдоганом и Гутерришем – Чаплыга

Новости Украины

Россия объявила миру и Украине ультиматум, согласно которому, если ее условия в рамках спецоперации не будут выполнены, то уже 24 августа территория Украины будет рассечена массированным ракетным ударом, который обрушит мосты через Днепр, произойдет уничтожение электростанцией, что в итоге обернется потерей контроля над Николаевом и Одессой.

Об этом в эфире интернет-канала «Знай 24» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, чтобы донести этот ультиматум до президента Украины Владимира Зеленского, на встречу с ним во Львов приезжали генсекретарь ООН Антонио Гутерриш и президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Почему же они так внезапно, двое, эти – это не самые последние люди – внезапно прибежали к нам во Львов не на день независимости, а до него? Просто так, поговорить о чем? Поговорить о военнопленных и три ложки зерна, или что? Ну вы же понимаете, что нет. Должно быть что-то экстра, нахрен, ординарное. Именно слово «нахрен» подчеркивает слово «экстра». А что же это могло бы быть? Это могла бы быть вторая подача. А вы понимаете, что вторая подача не может быть такой же, как была, потому что права на ошибку уже нет и ставки до небес. Либо мы русских, либо они нас. А мир понимает, что пути обратно уже не будет и это переход красных линий? И это полная жесть для всех. Кому-то это надо, в этом глобальном мире? Нет, поэтому они оба и приперлись. Один – свидетель, который фиксирует от имени ООН, то есть всего мира, а второй зачитывает ультиматум. Вы же понимаете, от имени кого он его зачитывает и какая роль Турции сейчас. Ну, если нет, то что? Если нет, то то, о чем пишут уже все новостные сайты у нас, причем со ссылкой на ВСУ, со ссылкой на управление разведки и так далее, что сконцентрировано на границах Украины такое количество ракет в ближайшие дни будет, что мама дорогая. Я говорю – под зонтиком, первая серия будет неядерная, первой серией должны накрыть все мосты, то есть, рассечь Украину, накрыть мосты по Днепру, накрыть радиопередающие станции и энергогенерацию. Одномоментно, за один-три дня. Это раз. Это восстанавливается, но восстанавливается в течение месяца», – сказал эксперт.

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«Что дает этот месяц? В этот месяц, очевидно, поскольку вчера обращение такого огромного числа уважаемых людей в США по поводу дать Украине оружие – это заявление. А вы прочитали фразу, что целостность Украины означает, что и Одесса тоже там. Можете объяснить, что это за пассаж? К чему этот пассаж был, почему именно Одесса, а не Днепропетровск? Потому что в том, что озвучиваю я, речь идет о том, что русские выдвигаются на Николаев, обходят Одессу аппендиксом, не берут ее, и переходят к Приднестровью, чем ставят на растяжку Молдову, а Одесса становится заложником. И все… Это хороший повод для Эрдогана оторвать задницу и приехать, а для Гутерриша – стать свидетелем предложений. А если мы отказываемся, то что? Вы понимаете, что этот ультиматум выкатили всем, его все поняли и с ним согласились, раз эти два волхва поехали в Украину. И в таком случае все умоют руки», – заявил Чаплыга.