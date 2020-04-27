Россия вымирает, наступает конец света – священник РПЦ

27.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Мировая закулиса якобы решила довести численность населения планеты до одного миллиарда человек.

Об этом «Комсомольской правде» заявил сопредседатель Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Московского патриархата протоиерей Димитрий Смирнов.

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Он утверждает, что на фоне карантина может увеличиться число абортов, рухнет рождаемость и начнет вымирать страна, а потому призывает к радикальным мерам.

«Но так как мировой истеблишмент тоже к этому стремится, к тому, чтобы остался один миллиард, наша страна в этом не отстает совершенно, а впереди планеты всей. По-моему, только после Румынии. Ну, сейчас мы ее догоним. Поэтому тут как бы в этом смысле все в порядке. Это главная парадигма нынешнего века. Куда вписывается и коронавирус, и гомосексуализм, и разводы. Все это веточки с одного дерева», – говорит Смирнов.

Также он полагает, что Россию заселят мигрантами.

«Мы сейчас на улицах видим массу народа из Средней Азии, они ездят на велосипедах и разносят нам еду. Мы просто поменяемся с ними местами. Это ездит наше будущее. Молодое, здоровое, сильное. Вот они нас заменят здесь, на этой территории», – сказал священник.

Он полагает, что выживут православные многодетные семьи.

«Но их же меньше четырех процентов. Но они выживут. Ну, может быть, будет гетто. Кто им даст возможность есть? Только Доширак, больше ничего. Православная вера при таком сценарии будет сжиматься. Церковь будет уменьшаться в своих масштабах», – прогнозирует протоиерей.

Также он категорически выступил против абортов. Он называет их «легализацией смерти», обвинив государство «поощрении убийства детей».

Также собеседник издания убежден, что приближается конец света, но призывает не боятся этого события

«Апокалипсис Иоанна Богослова – это самая оптимистичная книга. Потому что в конце будет пришествие Христа на Землю. Нет ничего прекраснее. Мы дождемся своего Господа», – резюмировал Смирнов.

Отец Смирнов является автором ряда высказываний, вызывавших неоднозначный общественный резонанс. Например, он говорил, что «последовательный атеист должен покончить самоубийством». Также он поддержал попытку неизвестных взорвать памятник Ленину в Пушкине в 2010 году. В 2015 году организовал группу, которые ворвались на место празднования юбилея радиостанции «Серебряный дождь», при этом Смирнов повалил ведущего.

В марте этого года Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками», после чего ему пришлось давать разъяснение правоохранительным органам, поскольку СК начал проверку по статье УК о возбуждении ненависти и вражды.