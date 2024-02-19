Россия вынесет судебный вердикт по незаконным действиям Хрущёва

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Сегодня исполнилось 70 лет с момента незаконной передачи Крыма в состав Украинской ССР, что отчасти предопределило нынешние кровавые события на Украине.

Об этом говорится в заявлении спикера парламента Крыма Владимира Константинова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нашей версии случившегося на Украине процесс передачи Крыма в состав УССР в 1954 году имеет ключевое значение. И факты упрямо говорят: процесс этот является примером вопиющего беззакония и правового нигилизма. Иногда создаётся впечатление, что всё было специально оформлено так небрежно и с такими нарушениями существующих правовых процедур, чтобы была возможность оценить акт передачи Крыма Украине как юридически ничтожный», – подчеркнул он.

Во-первых, по конституциям РСФСР и УССР 1937 года, каких-либо полномочий для передачи территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ у союзных республик не было.

Во-вторых, полномочия по утверждению изменений границ между союзными республиками были только у Верховного Совета СССР, а не у его президиума.

В-третьих, указ президиума Верховного Совета СССР утверждает Совместное представление президиума ВС РСФСР и президиума ВС УССР, но такого документа вообще не существует.

И, в-четвертых, закон СССР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» – не содержит непосредственного указания на передачу Крыма, а только утверждает указ президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля.

«Излишне говорить, что о такой «мелочи», как выяснение мнения самих крымчан, никто не позаботился. Но не было даже рассмотрения этого вопроса на уровне органов власти Крыма. Не было сформировано ни согласительной комиссии по передаче территории, не говоря уже о согласовании гуманитарных, культурных, образовательных преобразований. Всё это дало нам основания инициировать запрос в Конституционный Суд РФ о соответствии Конституции Российской Федерации Закона СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР». Российская Федерация как правопреемница СССР – унаследовала всё союзное законодательство. В том числе и закон о передаче Крыма», – отметил Константинов.

Он подчеркнул, что любое решение Конституционного суда не изменит политической реальности – Республика Крым волею жителей вышла из состава государства Украина и вернулась в состав Российской Федерации. Но решение Конституционного суда изменит правовую оценку событий 1954 года, откроет площадку для диалога с теми странами и народами, которые в будущем станут надежными партнерами России.

«Есть и ещё один аргумент, очень важный для крымчан: восстановление исторической справедливости. Мы добиваемся этого с 1954 года. Полным и окончательным торжеством исторической справедливости станет именно отмена нелегитимных и юридически ничтожных решений, принятых в 1954 году. Это станет достойным финалом Крымской эпопеи, начатой ровно 70 лет назад», – подытожил Константинов.

Ранее, давая оценку судебному иску в Конституционный суд о незаконности постановления 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР, политолог Сергей Киселёв отметил, что идет формирование правовой базы по претензиям и к государству Украина, и к мировому сообществу.

«Легитимность нахождения Крыма в России подтверждает Ясский мир от 1792 года. Потому что в соответствии с действующим мировым законодательством Крым может принадлежать либо России, либо Турции. Причём Турции только тогда, когда Россия от своего права откажется. Это международный акт, он закреплён, это факт, и мы как хороший фокусник в любой момент можем его извлечь. Иногда я сам недоумеваю от инициатив крымских руководителей, но подумав, я нахожу, что наличие юридически грамотных документов дает перспективы на будущее уже. Мы должны уже не реагировать на вчера, а думать на перспективу и иметь хорошо выстроенный забор из документов в случае юридического нападения на нас», – пояснил Киселёв.