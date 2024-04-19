Россия выносит украинскую инфраструктуру не просто так, а с толком – швейцарский полковник

Анатолий Лапин.  
19.04.2024 16:13
  (Мск) , Берн
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Удары по украинской энергетике и инфраструктуре нужны, чтобы не позволить возродить военное производство за счет западных компаний.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник швейцарской разведки в отставке, аналитик Жак Бо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по украинской энергетике и инфраструктуре нужны, чтобы не позволить возродить военное производство за...

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Эксперт подчеркнул, что Россия ведет операцию на Украине, постепенно усиливая нажим, а не сносит все вокруг, как это делают США в своих кампаниях.

«Вначале русские стремились к демилитаризации угрозы Донбассу, но сегодня мы видим, что они активизировали эту цель. Сейчас они уничтожают электростанции по всей Украине. Почему это так? Это сделано для того, чтобы создать стратегический дисбаланс, но помимо этого есть еще идея о том, что французы и немцы пообещали, что начнут строить завод по производству артиллерийских орудий и танков.

Немецкая компания Rainmetall пообещала построить завод по производству танков на Украине. Так вот, что сейчас делают русские, так это демилитаризуют стратегически Украину, лишая ее возможности вести военное производство. Вот, почему у вас все больше атак на экономические центры и такое прочее. Дело в том, что в сознании русских… они не идут сразу на максимальную силу, они идут шаг за шагом, так что вы можете повышать уровень, повышать давление. Именно этого не понял Запад, потому что мы ведем войну не так», – заключил Бо.

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