Россия выполнила план-минимум по Белоруссии

25.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия выполнила свой план-минимум по Белоруссии – действующий президент страны Александр Лукашенко якобы полностью оказался в подчинении Москвы.

Об этом в интервью российскому либеральному адвокату и блогеру Марку Фейгину заявил беглый белорусский нацист, один из главарей «Национального корпуса» Сергей Коротких, получивший украинское гражданство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Коротких, план-максимум России состоял в том, чтобы к власти пришла так называемый лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая за несколько месяцев превратила бы Белоруссию в рядовую российскую область.

«Русское правительство Лукашенко не верит. Поэтому план-минимум был – это дрессировать его, сделать его слабым и зависимым от них. План-максимум – их, конечно, устроил бы президент вроде Тихановской, которая была бы абсолютно безвольной марионеткой, которая вообще просто за три месяца позволила бы им превратить Белоруссию в область Российской Федерации. И позволила распилить бы им заводы, приватизировать трубу газовую – все это было бы быстро и комфортно для русских, это был их план-максимум.

А план-минимум, они свою минимальную задачу уже решили. Лукашенко окончательно – ну, насколько окончательно покажет, потому что он, все-таки, мастер выкручиваться, но он очень сильно прогнулся под них, а самое главное – Лукашенко дальше будет очень сложно, он потерял легитимность и сколько он просидит – год, два, три или пять, он крайне нелегитимен. Ну все», – заявил Коротких.