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Новости Украины

За все время СВО Россия применила против военных целей на Украине уже почти 2800 разных крылатых ракет.

Такие подсчеты привел в своем очередном видеообращении глава киевского режима Владимир Зеленский.

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«По состоянию на сегодня Россия применила против Украины уже почти 2800 разных крылатых ракет. Количество авиабомб, снарядов реактивной артиллерии, которые бьют по нашим городам, просто не поддается подсчету. Их сотни тысяч за четыре месяца войны», — сказал он.

Зеленский в очередной раз обвинил Россию в «терроризме».

«И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству — это давать деньги террористам», — считает глава киевского режима, который санкционирует теракты и убийства на освобожденной от украинских властей территории Херсонщины.

В свою очередь западное издание Forbes подсчитало, что только за минувшие выходные российские ВКС выпустили по украинским военным целям ракет на 200 млн долларов.

В своих подсчетах издание опирается на данные Командования воздушных сил ВСУ и местных администраций, согласно которым за 25-26 июня РФ выпустила по Украине от 60 до 80 дальнобойных ракет. Около 30 ракет были запущены по Житомирской области, еще 20 — по Черниговской области (атакован учебный центр «Десна»), зафиксированы прилеты в Киевской, Хмельницкой, Львовской и Днепропетровской областях, а также Харькове и Николаеве.

Также от 4 до 6 крылатых ракет Х-101 были выпущены по Киеву из стратегических самолетов Ту-95 и Ту-160. В других случаях применялись «Точка-У», Х-22, «Оникс», «Искандер» и «Калибр».

Исходя из оценочной стоимости, Forbes отмечает, что только за эти два дня Россия выпустила по Украине ракет на сумму от 150 млн до 220 млн долларов.